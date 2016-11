APROS Sponsorenspende- Anschub für die Region Neckar-Alb

Die gemeinnuetzigen Aktionen der Unternehmerrunde Reutlingen werden unterstuetzt

Volker Feyerabend, Geschäftsführer von APROS Consulting& Services,überreicht Spende

(firmenpresse) - Mit verschiedenen Aktionen unterstützt die Unternehmerrunde Reutlingen (URR) Newcomer in der Region in der Aufbauphase. Das Projekt geht derzeit unter dem Namen "Unternehmer entwickeln Unternehmer" in die zweite Runde. Nun soll eine Sponsorenspende dem gemeinnützigen Projekt und sozialen Zweck noch mehr Rückenwind verleihen.

2600 Euro stiftet der Sponsor für das gemeinnützige Engagement im Rahmen der Zielausrichtung der Unternehmerrunde, insbesondere möchte er das Existenzgründerprojekt "Unternehmer entwickeln Unternehmer" weiter ermöglichen. Es bietet Jungunternehmern verschiedener Branchen ein Business Coaching und Vieraugengespräche der besonderen Art.

"Best of Practices" ist dabei die Devise: beste Praxiserfahrungen, -hilfe und persönliche Diskussionen sollen dem Unternehmer Zeit sparen und Fehler vermeiden helfen. Aus verschiedenen Modulen wird ein Programm für die ausgewählten Neuunternehmer individuell auf deren Ziele, Pläne und Lücken im Know-how zugeschnitten. Ein Coaching-Programm von bis zu vier Themenbereichen können sich die ausgewählten Teilnehmer aus den angebotenen Modulen auswählen. Vom Marketing bis zum persönlichen Zeitmanagement ist alles beinhaltet um Unternehmensgründern mehr Erfolg durch direkte Erfahrungen zu ermöglichen. Der Erfahrungsaustausch findet in Einzelgesprächen unter "Vier Augen" statt. Die einzelnen Mitglieder gewähren einen Einblick in die Praxis direkt und unabhängig von der Unternehmerrunde Organisation.

Die Terminabsprachen zu den Coaching-Gesprächen erfolgen direkt zwischen den Gesprächspartnern. So ist beispielsweise für den perfekten Zuschnitt von Telekommunikation und Computer für den Start-Up Holger Weiss mit "BitPower" der richtige Coaching-Partner. "Business Angel" Michaela Weigelt ist spezialisiert auf Wordpress als Teil der Unternehmenskommunikation, Wenn es um Marketing und Strategien im Gesundheits- und Handwerksbereich geht, sorgen Gertjan van Rossenberg und Martin Schmid für Kompetenz.

Das Förderprojekt wurde intensiviert und geht bereits in die zweite Runde - die Teilnahme ist weiterhin möglich. Interessierte können sich bei der Unternehmerrunde melden, der Ansprechpartner ist Jörg Wahlert, Direktionsleiter der DVAG unter info(at)unternehmer-reutlingen.de.

"Das Projekt bietet hiermit eine besondere und für die Projektteilnehmer kostenfreie Chance, die zum Erfolg und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt," betont Volker Feyerabend. "Deshalb haben wir zu unseren sozialen, kulturellen und im Gesundheitsbereich betreuten und gesponsorten Projekten und Organisationen nun diese Art der Förderung in die Strategie aufgenommen." Die Entscheidung fiel auf der Basis der langjährigen Erfahrung des Unternehmens in Existenzgründungsprojekten. Als Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen erarbeitet APROS Consulting & Services individualisierte Lösungen, die auf vorhandenen Kapazitäten aufbauen, sie ergänzen und erweitern.

Die Unternehmerrunde Reutlingen besteht seit bereits mehr als zehn Jahren als Netzwerk von Unternehmern, Geschäftsführern, leitenden Angestellten und Selbständigen in verschiedenen Branchen in der Region Reutlingen, Neckar-Alb bis Filderstadt, die sich zum regelmäßigen Austausch treffen. Erst kürzlich wurde die Dienstleistung der Runde in einer neuen Broschüre der Öffentlichkeit vorgestellt.

Weitere Informationen: www.unternehmer-reutlingen.de





