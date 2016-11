„PR in eigener Sache“: Good News von der mk Salzburg

(firmenpresse) - Tourismuskunden von Nord bis Süd, von West nach Ost vertrauen auf das PR-KnowHow der mk. Allein in den letzten Wochen konnte das Powerteam rund um Dr. Doris Schenkenfelder wieder zahlreiche Neukunden von seiner Professionalität und seinen guten Kontakten zur internationalen Presse überzeugen.



NEU: NIDUM/Seefeld/Tirol

Am 22. Dezember 2016 eröffnet in der Olympiaregion Seefeld das Hotel NIDUM. Nach dem Konkurs des For Friends Hotels wird das exklusive Haus nun unter neuer Führung, neuem Namen und mit neuem Konzept in eine erfolgreiche Zukunft geführt. Der Südtiroler Max Pinzger übernimmt in dem Hotel in einer der führenden Tourismusregionen Österreichs die Regie. Der junge Hotelier stammt aus einer angesehenen Südtiroler Gastgeberfamilie (Vinschgerhof). Das NIDUM wird ein Haus für jene sein, die Lust haben, sich stilvoll zu unterhalten und ohne Zwang ihren Urlaub zu genießen. Im NIDUM werden sich Junge und Junggebliebene, Pärchen und Freunde treffen, um auf hohem Niveau in der schönsten Umgebung der Alpen ein innovatives Hotel zu erleben. Das Casual Luxury Hotel NIDUM startet durch. Pünktlich zur Wintersaison – zwei Tage vor Weihnachten – erleben die ersten Gäste, wie schön legerer Urlaub auf top Niveau ist.

www.nidum-hotel.com



Castel Fragsburg/Meran/Südtirol

Das Castel Fragsburg hoch über Meran ist ein historisches Jagdschloss, in dem Gäste die innere Muße finden. Burgherr Alexander Ortner führt das Schlosshotel in dritter Generation. Sein Anspruch ist es, den Facettenreichtum des Lebensgenusses erlebbar zu machen. „Feine Lebenskunst“ wird in dem kleinsten Fünf-Sterne-Hotel Südtirols zur Philosophie. Inmitten eines 10.000 m² großen malerischen Gartens gelegen, gilt es im Castel Fragsburg veredelte Momente zu sammeln anstatt Visitenkarten. Eine bezaubernde Gesamtkomposition aus antiken Möbeln, erlesenen Designerstücken und einem Hauch Art déco prägt das Schloss. „Sacred arts“ öffnen im Sanctuarium des Hauses neue (Lebens)energiequellen. Im SPA wird ein einzigartiges alchemistisches Wellnesskonzept gelebt. Prämierte Gourmetküche verwöhnt die Feinschmecker.



www.fragsburg.com



Hotel BERGERGUT/Oberösterreich

Im Kuschelhotel BERGERGUT in Oberösterreich dreht sich alles um die Liebe. Paare können sich dort ungestört von Kindern, Beruf und Alltagsstress auf den Partner und die eigene Beziehung konzentrieren. Phantasievolle Themensuiten, umfassende Coaching-Angebote, liebevolle Wellnessmöglichkeiten, außergewöhnliche Haubenküche und perfekter Service garantieren Frühlingsgefühle das ganze Jahr über. Im Fünfsternehotel BERGERGUT im Mühlviertel sind Profis am Werk: Mit viel Niveau und Ideenreichtum wurde eine Welt für Erwachsene geschaffen, in der die schönsten Seiten des Paar-Seins in vollen Zügen genossen werden.

www.romantik.at



Alpin Panorama Hotel Hubertus/Pustertal/Südtirol

Nur die klingendsten Namen bringen Skifahrer mit dem Südtiroler Alpin Panorama Hotel Hubertus in Verbindung: Kronplatz, Alta Badia, Sella Ronda, Cortina, Sextner Dolomiten. Die Top-Skigebiete mit internationalem Ruf sind für Gäste des Wellnesshotels schnell und bequem zu erreichen. Die Panoramalage des Leading Spa Resorts ist einzigartig. Das Wellness-Angebot verdient das Prädikat „erste Sahne“. Mit dem neuen 25 Meter langen outdoor Sky Pool sorgt das Hotel Hubertus für Aufsehen. Frei schwebend zwischen Himmel und Erde, rundum verglast, zum Teil mit freier Sicht vom Beckenboden nach unten, ist das Badeerlebnis in dem neuen Pool unvergleichlich. Der winterlichen Natur ganz nahe kommt, wer im Alpenreych Park „Winterwellness im Schnee“ genießt.

www.hotel-hubertus.com



Hotel Edelweiss & Gurgl/Obergurgl/Tirol

Skifahrer können nicht idealer wohnen: Inmitten der faszinierenden Skiregion Obergurgl-Hochgurgl, direkt an der Piste, liegt das Hotel Edelweiss & Gurgl auf 1.930 Metern Höhe. Die Lifte beginnen hier auf einer Höhe, wo sie anderswo enden und die Region bietet Schneegarantie von Mitte November bis Anfang Mai. 21 Dreitausender liegen vor der Haustür: Ski in – Ski out vom Allerfeinsten. Das traditionsreiche Hotel erstrahlt nach einem Umbau in neuem Glanz. Die Zimmer und Suiten im modern-alpinen Look beeindrucken mit stilvollem Interieur. Im neuen Fondue-Erlebnisraum sind außergewöhnliche kulinarische Abende an der Tagesordnung. Im Gletscher-Spa genießen Wellnessgäste den Blick auf die Ötztaler Alpen.

www.edelweiss-gurgl.com



Hotel Seespitz-Zeit/Seefeld/Tirol

Das „Seespitz“ ist einer der traditionsreichsten Betriebe in Seefeld bei Innsbruck – und einer der bestbewerteten: mit 99 Prozent Weiterempfehlungen (5,6 von 6 Punkten) auf Holidaycheck, einem Zertifikat für Exzellenz auf TripAdvisor und „exzellenten“ 87 von 100 Punkten auf trivago. Glanzlichter bietet das Hotel Seespitz-Zeit an allen Ecken und Enden: In den neuen Maisonette-Zimmern mit Ausblick auf das Karwendel und im Wintergarten mit dem naturgeschützten Wildsee vor den Fenstern ebenso wie im 600 m2 großen Panorama Spa, wo der Winter richtig Dampf macht. Die Seespitz-Küche mit dem Etikett „Bewusst Tirol“ liefert die Aufbaunahrung für grandiose Wintertage auf dem schönsten Plateau der Alpen.

www.seespitz.at



Hotel AVIVA make Friends/Oberösterreich

In Oberösterreich wurde mit dem AVIVA make Friends eine europaweit einzigartige Lebenswelt für Singles und Alleinreisende geschaffen. Bewusst ohne Partner und Kinder kümmern sich Genießer dort in aller Ruhe um das eigene Ich. Aber nicht nur das: Bei einem vielfältigen Action-Programm für Partytiger, Sportfreaks und Kontaktsuchende ist immer was los. Jeder mixt den Urlaubscocktail nach seinem persönlichen Geschmack – aus Zeit für sich alleine, aus Zeit für Freunde, Hobbys und Entspannung und aus Zeit für neue Kontakte und Erfahrungen. Das AVIVA bietet die besten Voraussetzungen.

www.hotel-aviva.at



Kommentare zur Pressemitteilung