Geheimnisse für mehr Erfolg in der Marketing-Kommunikation

Budgetneutrale Erfolgs-Steigerung bedingt neue erfolgserprobte Kompetenz. Experten und Spezialisten behalten jedoch wesentlichen Erfahrungen und Strategien geheim. Hier gibts einen kleinen Einblick.

Erfolgs-Steigerung mit kompetenter Marketing-Kommunikation

(firmenpresse) - Der Erfolg der Marketing-Kommunikation ist abhängig von der Kompetenz der Verantwortlichen. Mehr erfolgserprobte Kompetenz führt budgetneutral zu mehr Marketing-Erfolg. Mehr Erfolgs-Know how stammt primär von externen Experten und Spezialisten, da diese parallel und intensiver Erfahrungen sammeln. Wichtig ist es, mit jenen externen Beratern und Agenturen zusammenzuarbeiten, die nachweislich budgetneutrale Erfolgs-Konzepte und -Aktivitäten umsetzen. Effiprom.com bietet eine einstündige Gratis-Beratung (Analyse und Optimierungs-Empfehlungen) im Internet-Marketing, abrufbar unter http://www.effiprom.com Gratis-Beratung .



Kompetente Erfolgsberater haben Geheimnisse für budgetneutrales Optimieren der Marketing-Kommunikation. Da es sich um Geheimnisse handelt, werden diese nicht öffentlich publiziert. Man erfährt sie nur bei Zusammenarbeit.



Kompetenz durch Zusammenarbeit mit kompetenten Experten und Spezialisten



Meine persönliche Kompetenz stammt aus Projekten, die ich gemeinsam mit Experten und Spezialisten durchgeführt habe.



Beim meiner Tätigkeit auf Unternehmensseite waren dies externe Experten und Spezialisten. Auf der Agenturseite waren und sind dies Kollegen oder Freelancer.



Einblick in 4 erfolgserprobte Geheimnisse



1) Begeisterung durch Mehrwert-Kommunikation im persönlichen Verkauf



Die wirksamste (budgetneutrale Strategie) ist es, die Unterlagen, die Hilfsmittel und den Gesprächs-Leitfaden für den persönlichen Verkauf so zu gestalten, dass beim Kunden Begeisterung für den Mehrwert des Angebots geweckt wird.



2) Präferenz durch Intensivierung der klassischen Werbung



Budgetneutrales Umlagern von klein/klein zu auffälligen, präferenz-schaffenden Werbemitteln.



Im B2B empfehlen wir grösstenteils von Inseraten auf fix eingeheftete Beilagen in der/den führenden Fachzeitschrift(en) umzustellen. Diese 4 bis 8-seitigen Informationen fallen viel stärker auf und wirken viel besser. Sie kosten insgesamt meist weniger als 50% (All-in) im Vergleich zu ganzseitigen Inseraten (gleiche Seitenzahl - Grafik und Druck inbegriffen). Wichtig ist es, dass man sich damit auskennt und auf kompetente Druckpartner zählen kann (Agenturen kaufen kostengünstiger ein).





3) Erfolg durch kompetente Online-PR, Medienarbeit und Publireportagen



Kompetente Online-PR führt zu Interessens-Weckung, SEO (bessere Bewertung bei Google und erste Seite Ergebnisse bei Google).



Mit der Online-Information als Basis verhandeln wir am Telefon mit den Medien. Journalisten bedienen wir spezifisch nach ihrem Bedarf. Geht dies nicht, dann platzieren wir Publireportagen kostenfrei (wo inseriert wird) oder kostengünstig.





4) Marktanteils-Gewinn durch Vorsprung im Internet-Marketing



Jedes Unternehmen muss die digitale Information laufend optimieren, damit seine Angebote als führend und exzellent wahrgenommen werden.



Dafür braucht es Unternehmens-intern mehr Kompetenz, erfolgserprobte Strategie und kompetente Umsetzungen.



Unsere Erfolgsberater vermitteln diese Kompetenz in Praxis-Workshop-Kursen, mit markanten Erkenntnissen und erfolgserprobten Beispielen direkt online.



Mehr Informationen zu den Workshop-Kursen: http://www.pressetext.com/news/20161031018

Mehr Informationen zu den Workshop-Kursen:











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.effiprom.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Effiprom GmbH vereinigt ein führendes Kompetenz-Netzwerk für Erfolgs-Know how und erfolgserprobte Optimierungs-Konzepte. Die Experten der Effiprom sind spezialisiert auf Kommunikations-Konzeption und Support nach Bedarf, in Social Media- und Onlinemarketing, Werbung, PR, Direktmarketing, Verkauf. Basierend auf den erfolgreichen Praxisbeispielen, bieten die Experten von Effiprom Praxis-Workshop-Kurse an, die den Teilnehmenden sofort anwendbaren und nachhaltigen Kompetenzgewinn bringen. Interessenten können eine kostenfreie Erstberatung im Umfang von einer Stunde abrufen,in der die Experten von Effiprom konkrete Optimierungs-Chancen aufzeigen (zum Beispiel für die Internet-Aktivitäten und Suchmaschinen-Ergebnisse).



Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quell-Link auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Effiprom GmbH

Leseranfragen:

Weidstrasse 12, 8913 Ottenbach ZH

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 04.11.2016 - 11:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1420649

Anzahl Zeichen: 3805

Kontakt-Informationen:

Firma: Effiprom GmbH

Ansprechpartner: Emil Heinrich

Stadt: Ottenbach-Zürich

Telefon: +41 44 761 03 87



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.