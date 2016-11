Lebenshilfe kämpft für modernes Teilhabe-Gesetz: Mehrere Tausend Teilnehmer werden am 7. November zur Demo vor dem Brandenburger Tor erwartet - Ulla Schmidt übergibt 140.000 Unterschriften

(ots) - Zum Bundesteilhabegesetz findet am Montag, 7.

November, eine öffentliche Anhörung des Bundestagsausschusses für

Arbeit und Soziales statt. Sachverständige der Bundesvereinigung

Lebenshilfe werden dann für deutliche Nachbesserungen eintreten -

beim Bundesteilhabegesetz ebenso wie bei der Anhörung zum

Pflegestärkungsgesetz III vor zwei Wochen. Ulla Schmidt,

Bundesvorsitzende der Lebenshilfe und Vizepräsidentin des Deutschen

Bundestages: "Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen mit geistiger

Behinderung zu Verlierern dieser wichtigen Gesetzesvorhaben werden!"



Unter dem Motto "Teilhabe statt Ausgrenzung" hat die Lebenshilfe

für die Zeit von 14 bis 15.30 Uhr zu einer Kundgebung vor dem

Brandenburger Tor aufgerufen. Mehrere Tausend Menschen mit und ohne

Behinderung werden aus ganz Deutschland zur Demo nach Berlin reisen.

Ulla Schmidt wird rund 140.000 Unterschriften an die Vorsitzende des

Ausschusses für Arbeit und Soziales, Kerstin Griese, MdB, und den

Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses, Dr. Edgar Franke, MdB,

übergeben.



Zu den Forderungen der Lebenshilfe gibt es im Internet unter

www.teilhabestattausgrenzung.de weitere Informationen - auch in

Leichter Sprache.







