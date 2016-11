Innovation für HNO-Patienten: Hörtraining-App mit Schauspieler Bjarne Mädel als Sprecher (FOTO)

Hanseatisches Cochlea Implantat Zentrum der Hamburger Asklepios

Kliniken stellt App für Handys mit iOS und Android vor



Bereits im Frühjahr hat das Hanseatische Cochlea Implantat Zentrum

(HCIZ), eine gemeinsame Einrichtung der HNO-Abteilungen der Hamburger

Asklepios Kliniken, eine CD mit Hörübungen herausgebracht, die durch

den Hamburger Schauspieler Bjarne Mädel ("Stromberg",

"Tatortreiniger") eingesprochen wurde. Jetzt haben die Audiologen des

HNO-Teams in der Asklepios Klinik Nord - Heidberg (Hamburg) die

Übungen in Form einer Smartphone Application ("App") bearbeitet und

umgesetzt. Die App ist für Apple-Nutzer (iOS) und das Betriebssystem

Android von Google kostenlos verfügbar.



Hörtraining mit Bjarne Mädel



"Um die Höreindrücke ihrer Umwelt und die Sprache ihrer

Mitmenschen besser zu verstehen, sollten schwerhörige Patienten mit

Cochlea Implantat von Anfang an gezielte Hörübungen machen. Mithilfe

der Hörtraining-App können Nutzer ihrem Niveau entsprechend

trainieren und sich mit dem neuen Implantat vertraut machen",

erläutert Dr. Oliver Niclaus, Oberarzt der Abteilung für

Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie der Asklepios

Klinik Nord - Heidberg, die Vorteile der innovativen App.

Trainingspartner ist der Schauspieler Bjarne Mädel, der alle Texte

für die in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen verfügbaren

Aufgaben eingesprochen hat. Die verschiedenen Aufgabentypen gestalten

die Trainingseinheiten abwechslungsreich und bereiten die Patienten

auf ihren Alltag mit dem neuen Implantat vor. Neben zweistelligen

Zahlen und sogenannten "Nonsens"-Wörtern müssen die App-Nutzer etwa

vorgelesene Preisangaben und Uhrzeiten sowie diverse Alltagsgeräusche

wie eine zufallende Autotür, einen Föhn oder eine Fahrradklingel

anhören und die entsprechende Bedeutung richtig zuordnen. Dabei



stehen vier Antwortalternativen zur Auswahl. Besonders praktisch: Mit

einer Filtermöglichkeit nach Schwierigkeitsgrad können App-User ihre

persönliche Übungsstatistik jeder Woche einsehen. Eine

Erinnerungsfunktion ermöglicht das Einstellen eines Reminders zum

regelmäßigen Trainieren, und die Hilfeseite bietet umfangreiche

Informationen zur Funktionsweise der App und den verschiedenen

Cochlea Implantat (CI) Typen. Die Trainingseffekte werden von den

Spezialisten des HCIZ wissenschaftlich untersucht und später

veröffentlicht.



So funktioniert das Cochlea Implantat



Schwerhörige Patienten, deren Hörnerv intakt ist, haben die

Möglichkeit über ein Cochlea Implantat, das operativ unter der Haut

hinter dem Ohr eingebettet wird, akustische Signale, also Sprache und

Geräusche zu empfangen. Über einen extern hinter dem Ohr getragenen

Sprachprozessor werden diese Informationen zunächst verarbeitet und

gelangen dann über einen Elektrodenträger in das Innenohr. Audiologen

passen den Sprachprozessor entsprechend der individuellen Bedürfnisse

des jeweiligen Nutzers an. Mit der App können CI-Träger gezielt

Hörübungen durchführen und so ihr Hörvermögen mit dem neuen Cochlea

Implantat testen und verbessern. Die App, die von den Audiologen

David Nguyen-Dalinger und Ulrike Brauner der Asklepios Klinik Nord -

Heidberg in Zusammenarbeit mit der Agentur APPSfactory entwickelt und

umgesetzt wurde, steht ab sofort zum kostenfreien Download in den App

Stores für iOS und Android zur Verfügung. Das Projekt wurde

maßgeblich unterstützt von ASKLEPIOS proresearch.



Bildunterschrift (v.l.n.r.): Dr. Oliver Niclaus (Oberarzt der

HNO-Abteilung in der Asklepios Klinik Nord - Heidberg), Bjarne Mädel,

Dr. Christoph Külkens (Chefarzt der HNO-Abteilung in der Asklepios

Klinik Nord - Heidberg). Foto: Asklepios.



Hier der Link zu einem Video zum Thema Cochlea Implantat mit

Chefärzten der Hamburger Asklepios Kliniken:

https://www.youtube.com/watch?v=3G4OBvWjYwA.



Informationen zum Hanseatischen Cochlea Implantat Zentrum gibt es

unter diesem Link: https://www.asklepios.com/hamburg/nord/heidberg/ex

perten/hno/hanseatisches-cochlea-implantat-zentrum/.







