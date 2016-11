PR Bild-Award 2016: Mit Paralympics Medaillengewinner David Behre auf den 3. Platz des PR Bild Awards (FOTO)

Foto der BP Europa SE gewinnt 3. Platz in der Kategorie

"Sports&Health" des diesjährigen PR Bild Awards 2016 auf der

gestrigen Preisverleihung in Hamburg.



Es zeigt Paralympics Sprinter David Behre, den BP in diesem Jahr

bei seiner Vorbereitung auf die Paralympics in Rio de Janeiro

unterstützt hat. Aufgenommen wurde das Foto von Fotograf Jon

Challicum, UK, im Dezember 2015 in der Trainingsanlage beim TSV 04

Leverkusen.



Das Motiv ziert bereits auch die Sonderedition der Aral SuperCard

zum Thema Paralympics, welche an allen Aral Tankstellen und online zu

erwerben ist.







Datum: 04.11.2016 - 11:15

