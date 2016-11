NLP-Kongress 2016, Gala und neuer Vorstand beim DVNLP

Der DVNLP feiert Jubiläum mit einem Kongress und richtet sich für die Zukunft auf

Der neu gewählte Vorstand des DVNLP bei der Gala-Eröffnung auf dem NLP-Kongress 2016

(firmenpresse) - Soeben feierte der DVNLP Jubiläum mit einem NLP-Kongress in Berlin. Die neue Vorsitzende Anja Mýrdal eröffnete die Abendgala, auf der neben dem ehemaligen Vorsitzenden Dr. Jens Tomas auch viele weitere für ihre Verdienste um das NLP geehrt wurden. Die Zukunft stand im Mittelpunkt des NLP-Kongresses 2016, aber auch die Vergangenheit wurde geehrt.

Den Kongress eröffnete die neue Vorsitzende Anja Mýrdal und stellte den neuen Vorstand vor. Am Samstagabend feierten dann 200 Mitglieder auf der DVNLP-Kongress-Gala das 20-jährige Bestehen des DVNLP. Nach einer "Live-Video-Schaltung" mit dem Ehrenmitglied Robert Dilts (er erhielt 2015 den Life Achievement Award LAA der Trainerbranche) ehrte die Vorsitzende Anja Mýrdal sechs Personen um ihre Verdienste: Dr. Gunther Schmidt im Bereich Ericksonscher Hypnotherapie und Systemik, Prof. Dr. Matthias Varga von Kibed im Bereich Virgina Satir und Milton Erickson, Lucas Derks im Bereich Soziales Panorama (der die Gäste mit einer Videobotschaft erfreute), Ralf Dannemeyer im Bereich Soziale Medien als Moderator der NLP-XING-Gruppe mit über 12.000 Mitgliedern, Dr. Stephan Dietrich, Geschäftsführer des Junfermann-Verlages im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für NLP und Stephan Landsiedel für die Verbreitung des NLP in Deutschland. Für ihre Verdienste um das NLP und den Verband wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt: Dr. Jens Tomas, Cora Besser-Siegmund, Babak Kaweh (Präsident der eanlp, European Association for Neurolinguistic Programming), Martina Schmidt-Tanger und Dr. Franz-Josef Hücker.

Aktuelle DVNLP-Beschlüsse und neuer Vorstand

Auf der Mitgliederversammlung vor dem Kongress wurde ein neuer Vorstand gewählt. Anja Mýrdal wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt. Anja Mýrdal ist seit 13 Jahren Mitglied des DVNLP, leitete bis 2014 die Regionalgruppe Niedersachsen/Bremen und war Mitglied des Kuratoriums. Sie ist zertifiziert als Lehrtrainerin, DVNLP, und Lehrcaoch, DVNLP, und arbeitet als Coach, Trainerin und Unternehmensberaterin, seit 2003 leitet sie die Akademie Mýrdal. Zum stellvertretenden Vorsitzende wurde Peter Klein gewählt, der damit auch Ansprechpartner für die Fach- und Regionalgruppen des Verbandes ist. Er ist seit 2000 Mitglied und Lehrtrainer, DVNLP. Thomas Pech wurde wiedergewählt zum Vorstand für Finanzen; ein Amt, das er seit 2012 innehat. Joerg-Friedrich Gampper wurde zum Vorstand für Ausbildung und Zertifizierung gewählt. Er ist Master Coach, DVNLP, und Lehrtrainer, DVNLP. Dr. Ludger Brüning wurde zum Vorstand für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gewählt. Er ist seit 2009 Mitglied und ebenfalls Master Coach, DVNLP und Lehrtrainer DVNLP. Weiter wurden auf der Versammlung die Delegierten zum DVWO gewählt: Hartmut Schleisieck (stellv. Delegierte sind: Anja Mýrdal, Birgit Thedens und Joerg-Friedrich Gampper). EANLP-Delegierte: Sönke Tegtmeier und Uli Wewel-Erdmann. Zu den Mitgliedern der Schlichtungskommission wurden erneut gewählt: Uli Wewel-Erdmann, Barbara Knuth und Henrik Andresen. Ebenso wurde dem Haushaltsplan für 2017 des Vorstandes zugestimmt. Damit richtet sich der DVNLP Bestens für die Zukunft des Verbandes und der Coaching-Branche auf.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dvnlp.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über den DVNLP: Der Deutsche Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren e.V. vertritt die Interessen seiner ca. 2000 Mitgliedern, die als Trainer NLP-Kompetenzen vermitteln, als Lehrtrainer zertifizierte NLP-Ausbildungen anbieten, als Coaches NLP nutzen - oder NLP als Interessierte, Practitioner oder Master für sich persönlich nutzen. Gegründet 1996 aus dem Zusammenschluss der GANLP und der DANLP ist der DVNLP einer der größten Weiterbildungsverbände in Deutschland und der größte NLP-Verband in Europa. Der DVNLP ist Gründungsmitglied des Dachverbandes der Weiterbildungsorganisationen DVWO und der europaen association for NLP (eanlp) auf europäischer Ebene. Informationen zum DVNLP: www.dvnlp.de . Die Broschüre "Denkweisen" des Verbandes zum Thema NLP kann dort bestellt werden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

DVNLP e.V.

PresseKontakt / Agentur:

Medienarbeiten.de | Medienmiezen GmbH

Manuela Waller

Staakener Str. 19

13581 Berlin

office(at)medienarbeiten.de

030 33890 488

http://www.medienarbeiten.de



Datum: 04.11.2016 - 12:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1420658

Anzahl Zeichen: 3418

Kontakt-Informationen:

Firma: DVNLP e.V.

Ansprechpartner: Berend Hendriks

Stadt: Berlin

Telefon: 030-2593920





Diese Pressemitteilung wurde bisher 13 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung