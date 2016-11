NLP Coach - Eine Ausbildung mit Zukunft

(firmenpresse) - Die Nachfrage nach Coaches ist hoch und wird in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Immer mehr Menschen arbeiten an ihren Zielen, Problemen und Potentialen und nehmen dafür professionelle Unterstützung in Anspruch. Vorbei ist die Zeit, in der nur Führungskräfte, Sportler und Politiker sich coachen ließen. Heute stehen persönliche Entwicklung und steigende Leistungsfähigkeit für einen immer größer werdenden Teil der Menschen in den Fokus.

Im NLP-Zentrum Berlin können angehende Coaches ihre NLP Ausbildung durch ein Zusatzseminar zum NLP Coach in nur 14 Tagen abschließen. Der Coaching Lehrgang richtet sich an jene, die entweder haupt- oder nebenberuflich als Coach arbeiten möchten oder bereits aktiv coachen. Dabei ist die ICI zertifizierte Coachingausbildung, die von den Trainern Carsten Gramatke und Angela Bachfeld geleitet wird, die dritte und finale Stufe auf dem Weg vom Practitioner über den Master bis hin zum Coach.

Die 14-tägige Coaching Ausbildung unterteilt sich in zwei Module von zunächst neun und dann fünf Tagen. In dieser Zeit erweitern und vertiefen die Kursteilnehmer ihr Wissen rund um das Coaching.

Das Seminar vermittelt spezifische Coaching-Methoden sowie betriebswirtschaftliche, rechtliche und Marketingkenntnisse, die für die Arbeit als selbstständiger NLP Coach essenziell sind. Der praxisorientierte Kurs konzentriert sich auf die Interaktion zwischen Coach und Klient. Voraussetzung für angehende NLP Coaches ist eine Aus- oder Weiterbildung in mindestens einem humanistischen Coaching- oder Therapieverfahren, wie zum Beispiel dem NLP Practitioner und NLP Master. Für 1.700 Euro lernen die Teilnehmer in zwei Wochen, wie sie erfolgreich ihre Coachingsitzungen strukturieren und ihre Klienten damit nachhaltig und individuell unterstützen.

Neben der Fähigkeit die wichtigsten psychischen Erkrankungen zu erkennen, wird in der NLP Coach Ausbildung unter anderem auch ein Basis-Set von 10 schnell und zuverlässig funktionierenden Interventionen vermittelt. Weiterhin lernen die Teilnehmer, ihre Klienten gleich von Beginn an richtig einzuschätzen und die Intervention dem jeweiligen Thema entsprechend auszuwählen. Dabei verstehen die Kursbesucher anhand echter Fälle und Praxisbeispiele noch schneller und besser, wie die vermittelten Methoden im Coaching zum Einsatz kommen. Ebenso gehen die Trainer auf spezielle sehr effektive Coachingmethoden ein, zum Beispiel dem High-Performance-Coaching, mit dem private und berufliche Themen schnell und nachhaltig gelöst werden. Darüber hinaus stehen auch wirtschaftliche Aspekte auf der Agenda, in denen unter anderem Preis- und Geschäftsmodelle sowie Marketingstrategien für Coaches behandelt werden.

Vorkenntnisse, die für die Kurzzeitausbildung Voraussetzung sind, werden zum Beispiel aus den Bereichen NLP, Hypnose, Gesprächs-, Verhaltens- oder Gestalttherapie, systemisches Arbeiten oder positiver Psychologie anerkannt. Wenn keine oder nur wenige Vorkenntnisse bestehen, gibt es im NLP Zentrum Berlin weitere Ausbildungsmodelle, wie den 51-tägigen NLP Coach. Dieser umfasst den NLP Practitioner und den NLP Master, bevor es an die Coach-Ausbildung geht. Das 72-tägigen Komplettpaket beinhaltet zudem den Hypnoselehrgang und das Systemische Arbeiten. So finden NLP Interessierte aller Wissensstufen im NLP Zentrum Berlin die passende Ausbildung.





Das NLP-Zentrum Berlin bietet Ausbildungen, und Seminare sowie Einzelcoachings und Therapie in Berlin, Dresden, Hamburg, Köln, Stuttgart, München, Zürich und Wien an. Auf der Webseite des NLP-Zentrum Berlin gibt es außerdem einen Psychologie-Blog, auf dem regelmäßig Tipps und Informationen zu Psychologiethemen gepostet werden.



Carsten Gramatke, Lehrtrainer (DVNLP) und Gründer des NLP-Zentrum Berlin, bietet mit seinem Team NLP-Ausbildungen und Seminare in verschiedenen Orten in Deutschland, Österreich, Italien, Spanien und der Schweiz an.

Kommentare zur Pressemitteilung