Bauindustrie zur Pkw-Vignette: Pkw-Vignette vor dem Durchbruch - Umstellung der Verkehrswegefinanzierung auf Nutzerfinanzierung kommt voran

(ots) - "Die Brüsseler Entscheidung macht den Weg frei für

die Umstellung der Bundesfernstraßenfinanzierung von der Haushalts-

auf die Nutzerfinanzierung." Mit diesen Worten kommentierte heute in

Berlin der Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie

Peter Hübner die Entscheidung der EU-Kommission, ihren Widerstand

gegen die Pkw-Mautpläne der Bundesregierung aufzugeben. "Für uns

kommt es jetzt darauf an, dass das Vignettenaufkommen für Planung,

Ausbau, Erhalt und Betrieb unserer Bundesfernstraßen gesichert wird.

Das kann am Ende nur erreicht werden, wenn das Vignettenaufkommen

nach dem Abzug der Systemkosten vollständig der neu zu gründenden

Infrastrukturgesellschaft Verkehr zugeführt wird."



Mit der Einführung einer Pkw-Vignette würde auch die vorerst

letzte Stufe des BMVI-Mautfahrplans umgesetzt, erläuterte Hübner. Mit

der Ausweitung der Lkw-Maut auf weitere 1.100 km Bundesstraßen, der

Absenkung der Mautpflichtgrenze für Lkw auf 7,5 To zulässiges

Gesamtgewicht seien bereits 2015 wichtige Schritte vollzogen worden.

Mit jährlichen Mehreinnahmen von knapp 400 Mio. Euro. In diesem Jahr

seien bereits die Voraussetzungen für eine Ausweitung der Lkw-Gebühr

auf alle Bundesstraßen ab 2018 geschaffen worden, die dem

Bundesfernstraßenhaushalt jährlich 2 Mrd. Euro zuführen soll. Wenn es

nun auch noch zur Einführung der Pkw-Vignette käme, sei der

Systemwechsel von der Haushalts- auf die Nutzerfinanzierung

weitgehend abgeschlossen.



Umso wichtiger ist es jetzt, bei der Gründung der

Infrastrukturgesellschaft Verkehr zügig voranzukommen, ergänzte

Hübner. Einführung der Pkw-Vignette und Gründung der

Infrastrukturgesellschaft seien für die Bauindustrie ein

geschlossenes Konzept, um die Finanzierungsgrundlagen für den

Bundesfernstraßenbau langfristig auf eine verlässliche Grundlage zu

stellen. Es sei deshalb wichtig, den Art. 90 Grundgesetz über die



Auftragsverwaltung noch in dieser Legislaturperiode anzupassen und

möglichst auch noch ein Gesetz über die Errichtung der

Infrastrukturgesellschaft Verkehr auf den Weg zu bringen. Hübner:

"Hinter den Effizienzvorteilen dieses Systemwechsels tritt für uns

der reine Einnahmeeffekt aus der Pkw-Vignette deutlich zurück."



Auch im Internet abrufbar: www.bauindustrie.de







Pressekontakt:

Ansprechpartner: Dr. Heiko Stiepelmann

Funktion: Leiter Kommunikation / Pressesprecher

Tel: 030 - 21286 140, Fax: 030 - 21286 189

E-Mail: Heiko.Stiepelmann(at)bauindustrie.de



Original-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.11.2016 - 11:26

Sprache: Deutsch

News-ID 1420666

Anzahl Zeichen: 2869

Kontakt-Informationen:

Firma: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 14 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung