Warum Wechseln wichtig ist

Auf dem Energiemarkt gibt es immer wieder neue Versorger und Tarifangebote, die sich gegenseitig zu übertrumpfen versuchen. Die Vielfalt der Angebote macht es dem Verbraucher schwer den Überblick zu behalten. Doch die vielen Angebote bedeuten auch viele Chancen. Mit Deine-Versorger.de ist der Tarifvergleich einfach und risikolos, sodass Verbraucher sich auf die Vorteile der großen Menge an Tarifen und Versorgern konzentrieren können.

(firmenpresse) - Viele Verbraucher entscheiden sich mittlerweile regelmäßig für einen Versorgerwechsel. Laut einer Umfrage des Portals statista aus diesem Jahr sind die wichtigsten Gründe für den Wechsel, dass Verbraucher mit ihrem aktuellen Versorger unzufrieden sind, dieser die Preise seiner Tarife erhöht oder dass sie künftig mehr sparen möchten.*



Um sicher zu sein, dass man den besten Strom- oder Gastarif für seine Bedürfnisse bestellt hat, ist es wichtig etwa einmal im Jahr die verfügbaren Angebote zu vergleichen und sofort zu wechseln, wenn man einen seriösen Tarif findet, der günstiger bzw. dem bisherigen Tarif in wichtigen Punkten überlegen ist.



Schneller Versorgerwechsel ohne Risiko mit Deine-Versorger.de



Mit Deine-Versorger.de finden Verbraucher mit wenigen Klicks einen neuen Versorger, mit dem sie garantiert ihre Energiekosten senken. Um die Seriosität der vorgeschlagenen Versorger brauchen sie sich keine Gedanken zu machen, da bei Deine-Versorger.de ausschließlich Versorger gelistet sind, die in allen Bereichen dem strengen Regelwerk des Portals entsprechen. Um alle seriösen Anbieter, die für den eigenen Wohnort verfügbar sind, zu vergleichen, müssen Verbraucher lediglich ihre Postleitzahl und ihren jährlichen Strom- oder Gasverbrauch in kWh angeben. Schon generiert das Portal eine Liste der Tarife, zwischen denen der Verbraucher sich entscheiden kann. Die einzige Filterfunktion des Tarifvergleichs sorgt für die separate Anzeige von Ökotarifen. Zusätzliche Filterfunktionen sind nicht notwendig, weil das Deine-Versorger.de-Regelwerk bereits alle Punkte abdeckt, auf die man bei anderen Vergleichsportalen achten muss. Tarife mit Vorauskasse, Kautionszahlungen, besonders langen Laufzeiten, unflexiblen Kündigungsfristen oder anderen fragwürdigen Eigenschaften werden demnach gar nicht erst in das Verzeichnis aufgenommen und somit auch nicht beim Tarifvergleich vorgeschlagen.



Mit dem unkomplizierten und verlässlichen Vergleich sorgt Deine-Versorger.de dafür, dass Verbraucher ohne Bedenken ihren Strom- oder Gasanbieter wechseln und dadurch eines der wichtigsten Einsparungspotenziale des Alltags ausnutzen können. Je nach Wohnort und Jahresverbrauch können durch den richtigen Wechsel pro Haushalt weit über 1.000 Euro pro Jahr eingespart werden. Dies ist in so gut wie keinem anderen Lebensbereich ohne weiteres möglich. Genau dieses Potenzial macht den Versorgerwechsel so wichtig und mit Deine-Versorger.de ist dieser mit fast keinem Aufwand verbunden.





Also einfach fünf Minuten Zeit nehmen, www.deine-versorger.de besuchen und mit wenigen Klicks vergleichen, wechseln und sparen!



*Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/202180/umfrage/gruende-fuer-den-wechsel-des-stromanbieters-in-deutschland/





Deine-Versorger.de ist ein Vergleichsportal für Gas-, Strom- und Ökostromanbieter, das ausschließlich empfehlenswerte Tarife von sorgfältig geprüften Versorgern listet. Es ermöglicht Verbrauchern einen einfachen und risikofreien Tarifvergleich sowie einen schnellen und unkomplizierten Wechsel direkt über die Plattform. Bevor ein Versorger in das Verzeichnis aufgenommen wird, stellt das Deine-Versorger.de-Team sicher, dass dieser in allen Bereichen dem strengen Regelwerk der Plattform genügt. Nur, wenn dies der Fall ist, wird er aufgenommen und erscheint bei der Tarifsuche als Vorschlag für den Verbraucher. Dank dieser Vorgehensweise ist es möglich, den Tarifvergleich und den Wechsel besonders einfach zu halten: Bis auf die separate Anzeige von Ökotarifen gibt es beim Tarifvergleich keine Filterfunktionen. Dies ist nicht nötig, da durch die intensive Prüfung der Versorger alle Punkte, die in marktführenden Preisvergleichsrechnern zusätzlich ausgewählt werden müssen, bereits abgedeckt sind.

Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH

Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH



Frauke Bindig



Lambertusplatz 6

44575 Castrop-Rauxel



02305 9776-127



presse(at)deine-versorger.de

Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH



Frauke Bindig



Lambertusplatz 6

44575 Castrop-Rauxel



02305 9776-127



presse(at)deine-versorger.de

