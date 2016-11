Das ist „Designachten“!

Das ist „Designachten“! 21 junge Berliner Labels eröffnen Pop-Up Shop in den Neukölln Arcaden. Bezirksbürgermeisterin Dr. Franziska Giffey übernimmt Schirmherrschaft.





Vom 17. November bis zum 23. Dezember öffnet der Pop-Up Shop mit 21 Berliner Labels aus dem Neuköllner Modenetzwerk NEMONA auf einer Fläche von 180 Quadratmetern in den Neukölln Arcaden. Schirmherrin der Aktion ist die Neuköllner Bezirksbürgermeisterin Dr. Franziska Giffey, die bei der Eröffnungsmodenschau selbst ein ausgewähltes Designerstück präsentieren wird.





Insgesamt sind 21 junge Berliner Labels mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Recycling und Unikate im Shop vertreten. Das Interieur der Ladenfläche haben die Designer in Eigenregie gestaltet und sogar zum Leben erweckt: Im Laufe der Zeit verwandelt sich der Laden dank Tape-Art zum Gesamtkunstwerk.



Sechs Wochen lang werden die Designer verschiedenartige und vielseitige Designs anbieten, von handgemachten und maßgeschneiderten Unikaten bis hin zu in kleinen Serien angefertigten Kollektionen. Die Produkte werden in Berlin, in Deutschland und in der EU unter fairen Produktionsbedingungen hergestellt.





Mit einer Modenschau am 17. November um 18 Uhr wird „Designachten“ feierlich von der Schirmherrin Dr. Franziska Giffey eingeläutet und der Pop-Up Shop im 1. OG der Neukölln Arcaden eröffnet. Neben professionellen Models werden auch Neuköllner „Kiezgesichter“ aus der aktuellen Werbekampagne Designerstücke präsentieren.





http://www.neukoelln-arcaden.de



Die Neukölln Arcaden sind das hochfrequentierte Einkaufs- und Erlebniscenter im Norden Neuköllns. Eröffnet im Jahr 2000 als Forum Neukölln, sind die Neukölln Arcaden seit nunmehr 15 Jahren fest am Standort etabliert und und bieten auf rund 30.000 Quadratmetern alles für den täglichen Bedarf und ein attraktives und auf die Bedürfnisse der internationalen Kunden abgestimmtes Sortiment. Zu den Shops gehören u.a. Kaufland, Media Markt, myToys.de, Rossmann, Deutsche Post und New Yorker. Darüber hinaus sind das Cineplex Neukölln und die Stadtbezirksbibliothek vertreten. Als Extra auf dem Dach lädt der Kunst- und Kulturdachgarten „Klunkerkranich“ ein, die fantastische Aussicht über Berlin bei Musik, Veranstaltungen und leckeren Drinks zu genießen.

Candysorm PR GmbH

CandyStorm PR GmbH

Sven Oswald

Friedbergstr. 9

14057 Berlin



Tel: 030 120898800

info(at)candystormpr.de



Candysorm PR GmbH

Sven Oswald

Berlin

030 120 898800



