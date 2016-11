GNADE alias Andy Remel: Musikkarriere nach tragischem Schicksalsschlag

Eine wahrlich außergewöhnliche Single wird am Montag, dem 07.11. erscheinen: Mit "Die Tränen hinter dem Lächeln" verarbeitet der 31-jährige GNADE alias Andy Remel eine wahre Geschichte.

(firmenpresse) - Er ist erfolgreich & smart, gutaussehend & eloquent, intelligent & wirkt warmherzig. Andy Remel gewinnt - durch sein ungeheures Charisma, seine unverstellte Freundlichkeit und Offenherzigkeit.

Denn GNADE, wie er sich nennt, ist dankbar. Für sein Leben, sein Überleben und seine Wiederauferstehung. In Zeiten geprägt von Zweifel und unfassbaren Schicksalsschlägen.

Denn vom Liebsten, was er hatte, wurde er jäh getrennt: Frau und Kind verloren - bei einem tragischen Unfall. Da war er erst 27 Jahre alt. Ist vom gewalttätigen Szene-Gänger, mit Rauschgift, grellen Haaren und Gangster-Attitüde zum überzeugten Christen geworden.

Und auch der schlimmste Schicksalsschlag brachte ihn nicht weg davon. Im Gegenteil.

Damals erst begann er mit dem Rap, schrieb die ersten Texte. Wollte predigen - Skillz zeigen, Statements verbreiten. Wie viele Rapper es tun. Doch weder zu Gewalt und Hass, noch zu Sex`n´Drugs. Sondern aufrütteln, zum Nachdenken bringen. Antrieb seines Tuns: Unverstellte Nächstenliebe.



Jetzt hat er sein erstes Statement in einem Song widergespiegelt. Veröffentlicht seinen ersten Track. Ohne das Schielen auf den faulen Kommerz. Und einer Wortgewalt, gespeist aus einer wahren Geschichte. Und seiner Philosophie: "Success is Grace" - Erfolg ist Gnade.





Der Song ist ab Montag bei YouTube zu sehen



und bei Amazon und iTunes als Download erhältlich.







http://www.sevenus.de



2007 von dem Musikverleger Hans Derer gegründet, sehen wir uns als international vernetztes Musik-und Marketingunternehmen, das mit ganzheitlichen innovativen Vermarktungskonzepten den sich ständig veränderten Gegebenheiten der Musikbranche Rechnung trägt. Unser siebenköpfiges Team aus gestandenen Businesscracks und Jungen Wilden bearbeitet kompetent alle Geschäftsfelder rund um Musik - sei es Vertrieb, Business-Beratung, Promotion, Verlagswesen, Marketing, Booking und Neue Medien. Unser Team vermarktet Musik aus allen Bereichen - zielgruppengerecht über sieben Labels:

7hard, 7music, 7skillz, 7jazz, Herz7 und - jetzt neu - D7 und 7soul.



7us media group GmbH

Alfred-Kärcher-Str. 10, 71364 Winnednen

