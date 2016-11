DATARECOVERY® Datenrettung: Beste Absicherung für Unternehmen durch Proaktive und Reaktive IT Sicherheit

IT Sicherheit als Symbiose zwischen proaktiven Maßnahmen wie Datensicherheit, Monitoring, Patchmanagement und reaktiver Datenwiederherstellung im Notfall.

it-sa Nürnberg, Foto: DATARECOVERY®Datenrettung

(firmenpresse) - Vor wenigen Tagen ging die it-sa, Europas größte IT-Sicherheitsmesse in Nürnberg zu Ende. Über 10.000 Fachbesucher waren vor Ort und konnten sich über IT-Sicherheitsthemen von A-Z informieren. Neben Herstellern von Antivirensoftware, Firewalls und anderen IT-Sicherheitsprodukten waren auch das LKA Bayern, das Bundesamt für Sicherheit in der IT (BSI) sowie Branchenverband Bitkom vor Ort in Nürnberg.

DATARECOVERY® ( https://www.datarecovery-datenrettung.de ) war gemeinsam mit der Aconitas GmbH als Distributor für Pleasant Password Server ( https://www.passwordserver.de/ ) sowie Riverbird und dem Produkt Docu-Board (https://riverbird.de/ ) als Team für Proaktive und Reaktive IT-Sicherheit vor Ort.

"Besonders interessant waren Gespräche mit Cybercrime Ermittlern des BKA Bayern zum Thema Erpressungstrojaner und den Möglichkeiten seitens der Datenretter für betroffene Unternehmen für Abhilfe zu schaffen.", so Jan Bindig von DATARECOVERY®.

Erst neulich stand DATARECOVERY® vor der Herausforderung, Daten von einem Serversystem, welches gleichzeitig durch zwei Verschlüsselungstrojaner vom Typ CrySIS befallen war ( https://goo.gl/p6XNoU ), wiederherzustellen. Dies konnte durch die Datenretter aus Leipzig trotz massiver logischer Beschädigungen, die zusätzlich zur Verschlüsselung entstanden war, erfolgreich abgeschlossen werden.

Das Interesse an IT-Sicherheit im B2B Bereich war sehr hoch. Dank der Zusammenarbeit von DATARECOVERY®, Riverbird und Aconitas konnten Fragen rund um das Thema Proaktive und Reaktive IT Sicherheit optimal kommuniziert werden.





Seit 1991 auf Datenrettungen spezialisiert

DATARECOVERY® ist dank umfangreichem Know-how in der Lage, Daten von Software-defined Storages zu retten. Seit 1991 ist das Unternehmen auf dem Gebiet der Datenwiederherstellung tätig. Neben einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung stehen ein Reinraumlabor und hochmoderne Softwaretools zur Verfügung.

DATARECOVERY®Datenrettung

DATARECOVERY® Datenrettung

Ute Dietrich

Nonnenstr. 17

04229 Leipzig

presse(at)datarecovery.eu

0341/392 817 89

https://www.datarecovery-datenrettung.de



Firma: DATARECOVERY®Datenrettung

Ansprechpartner: Ute Dietrich

Stadt: Leipzig

Telefon: 0341/392 817 89





