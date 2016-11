Deutsch-Niederländische Kooperation vertieft (FOTO)

(ots) -

Am Mittwoch, den 2. November 2016, demonstrierten das deutsche

Seebataillon und das niederländische Korps Mariniers in einer

gemeinsamen Übung in Den Helder ihre Fähigkeiten.



Nachdem die erste Übung mit Anteilen des Seebataillons und der

"Karel Doorman" unter deutscher Federführung stattfand, erfolgte die

zweite Übung nun unter niederländischer Führung. Ziel ist es in

Zukunft, eine grundsätzliche gemeinsame Einsatzfähigkeit durch

weitere gemeinsame Übungen zu erreichen. "Kooperation ist sehr

wichtig. Heute führt kein Land mehr Operationen alleine durch",

verdeutlichte Kapitän zur See Frank Boots, Kommandeur des "Strategic

Command" der Königlich Niederländischen Marine, die Wichtigkeit der

internationalen Zusammenarbeit.



In Den Helder waren neben dem deutschen Seebataillon unter anderem

auch das Unterstützungs- und Versorgungsschiff "Karel Doorman" und

ein NH-90 der Königlich Niederländischen Marine beteiligt.



Einen detaillierten Einblick in die gemeinsame Übung finden sie

auf www.marine.de.







Pressekontakt:

Presse- und Informationszentrum Marine

Dezernat Pressearbeit

Telefon: 0381 802 51521 / 51522

E-Mail: markdopizpressearbeit(at)bundeswehr.org



Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Presse- und Informationszentrum Marine 20161104-deu-nld-koop-denhelder-mip-079-16.pdf

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.11.2016 - 13:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1420731

Anzahl Zeichen: 1484

Kontakt-Informationen:

Firma: Presse- und Informationszentrum Marine 20161104-deu-nld-koop-denhelder-mip-079-16.pdf

Stadt: Rostock





Diese Pressemitteilung wurde bisher 67 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung