Finale des Köstritzer Music Cooking Clubs in Köln: Ein Feuerwerk für alle Sinne / Genuss-Experiment "Wie schmeckt Musik?" mit Michy Reincke und preisgekrönten Food-Bloggern begeistert (FOTO)

Am 3. November erlebten 50 geladene Gäste in der Alten

Zigarrenfabrik in Köln ein außergewöhnliches Genussevent. Das

erfolgreiche Food-Blogger-Duo Anna König und Holger Wenzl ging der

Frage nach "Was passiert, wenn Musik Inspirationsquelle für Kulinarik

ist?" Hauptprotagonist des Abends war der deutsche Künstler Michy

Reincke, der aktuell mit seinem neuen Album "Sie Haben Den Falschen"

auf Deutschlandtour ist. Sein vielseitiges musikalisches Repertoire -

mit Hits wie "Taxi nach Paris" - war Inspirationsquelle für die

Genussexperten. Aus insgesamt fünf Songs kreierten Anna König und

Holger Wenzl ein spannendes Fünf-Gang-Menü im Zusammenspiel mit den

Köstritzer Bierspezialitäten. Der Genuss-Abend war zugleich krönender

Abschluss der Köstritzer Music Club Reihe, die nach der

Publikumspremiere in Weimar ihren Abschluss in Köln fand.



"Mit dem Köstritzer Music Cooking Club wollen wir alle Sinne

ansprechen. Der Abend hat bewiesen, dass die besondere Musik und

Michy Reincke, das abgestimmte Menü der Food-Blogger und unsere

Köstritzer Bierspezialitäten harmonisieren und ein völlig neues

Geschmackerlebnis inszenieren", so Stefan Didt, Markendirektor

Köstritzer.



Michy Reinckes Songs, von "Unsichtbare Riesen" über "Glücklich,

glücklich" bis hin zu "Nächte übers Eis", nahmen die Food-Blogger

wortwörtlich auseinander. Sie ließen sich von Tonfolgen, Songtexten,

Stimmungen der Musik inspirieren und kreierten daraus jeweils ein

Gericht pro Song. So assoziierten die Blogger den Song "Unsichtbare

Riesen" mit französischem Chanson und dem ersten eigenen

Abenteuertrip. Es entstand der erste Gang: "Unsichtbare Riesen à la

Française in G-Moll". Den zweiten Song "Glücklich, glücklich"

übersetzte das Blogger-Duo in "Happy Blues-Taco mit

Geschmacks-Feuerwerk". Der Song "Ozean" war für die Experten eine

Liebeserklärung an unseren Planeten und Mutter Natur mit "saisonalem



Wurzelgemüse-Tofu-Bratling, Seealgen-Salat und Sojasoße". Freiheit

und Leidenschaft bedeutete der vierte Song "Für immer blond",

übersetzt in "Smoking hot Chili-Lamm in C-Dur". Der Dessert-Song

"Nächte übers Eis" bildete mit "Schwarzem Sesam-Eis und gebrannten

Chili-Mandeln" den kulinarischen Abschluss des Abends.



"Für mich war der Abend in Köln ein gelungenes

musikalisch-kulinarisches Genussexperiment. Zum ersten Mal konnte ich

meine selbst komponierten Songs neu schmecken, neu riechen und neu

hören. Emotionen pur!", so Michy Reincke.







