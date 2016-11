CSR in der Rhein Neckar Region - Dieter Langer GmbH und das Projekt mobiloseum®

Wenn Kinder Lernen lernen und dabei Kunst, Kultur und Technik erkunden, sind wir gerne Unterstützer...

(firmenpresse) - Für die Dieter Langer GmbH heißt soziale Verantwortung übernehmen, dass wir unser betriebliches Handeln nach sozialen und ökologischen Gesichtspunkten ausrichten und Bedarfe der Region erkennen, um dann gesellschaftliche Belange in unsere unternehmerischen Entscheidungen einzubeziehen.

So legen wir neben einer ressourcenschonenden Arbeitsweise Wert auf eine faire Beschäftigung von Menschen aller Schichten, unabhängig von Religion, Geschlecht, Alter und Bildungsstand. Außerdem sind wir stolz auf unser ehrenamtliches Engagement während der Putzwoche der Stadt Mannheim sowie unserem Sponsoring des Projektes mobiloseum®

Gerade dieses Projekt, dass sich für Kinder und Jugendliche einsetzt, hat uns durch seine Struktur und nachhaltigen Ausrichtung überzeugt. Deshalb freuen wir uns sehr, auch in diesem Jahr wieder als Sponsor aktiv zu werden.

Die generationguide GmbH bietet Kunst-, Kultur- und Technikprojekte für Schülerinnen und Schüler von Grund- und weiterführenden Schulen an. Durchgeführt werden die Programme von kultur- und museumsnahen Pädagogen in enger Zusammenarbeit mit Museen aus der Metropolregion Rhein Neckar. Durch pädagogisch aufbereitete Aktivitäten werden verschiedenste Themen der Bereiche Kunst, Kultur und Technik in ihrer Vielfältigkeit direkt erlebt und erfahren.

So nehmen die Anleiter die Schülerinnen und Schüler mit auf eine spannende Reise durch die Welt des Entdecken und fördern gezielt die Lust am Lernen. Der Lernansatz Erleben - Lernen - Bilden ermöglicht es die Bildungsinhalte mit allen Sinnen zu begreifen und zu verinnerlichen. Darüber hinaus werden soziale Kernkompetenzen gezielt erweitert und vertieft. So fördert das mobiloseum® ganzheitlich auf kognitiver und emotionaler Ebene.

Kinder sind unsere Zukunft und die positive Entwicklung der kommenden Generation ist von großer Bedeutung für uns als Unternehmen. Wir sehen in jedem jungen Menschen einen potentiellen Kunden und/oder Mitarbeiter und so ist es für uns wichtig, dieses Projekt durch eine Spende zu unterstützen.

Wir freuen uns auf viele weitere Jahre in der Schülerinnen und Schüler praxisnahes Lernen erleben dürfen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.langer-service.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Mit dem Reinigungsservice und dem Portfolio der gesamten Dienstleistungsgruppe, kümmern sich die Mitarbeiter des mittelständischen infrastrukturellen Gebäudemanagementunternehmens mit viel Erfahrung, Interesse und Leidenschaft um die Geschäftsräume der Kunden. Denn "Ordnung und Sauberkeit sind das halbe Leben".

Dies ist eine Pressemitteilung von

Dieter Langer GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Dieter Langer GmbH

Tina Schmid

Bad Kreuznacher Strasse 21

68305 Mannheim

marketing(at)langer-service.de

06217207900

http://www.langer-service.de



Datum: 04.11.2016 - 13:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1420738

Anzahl Zeichen: 2395

Kontakt-Informationen:

Firma: Dieter Langer GmbH

Ansprechpartner: Tina Schmid

Stadt: Mannheim

Telefon: 06217207900





Diese Pressemitteilung wurde bisher 49 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung