Schnell montiert und einbruchsicher

Kellertrennwände von Käuferle sind schwer zu knacken

Die UTS-Trennwände von Käuferle eignen sich vor allem zum Abteilen von Kellern und Dachböden. (Bildq

(firmenpresse) - Käuferle hat seine UTS-Trennwände für das Abteilen von Kellern und Dachböden noch sicherer gemacht. Eine spezielle Vorrichtung für Drückergarnituren erschwert es Einbrechern, die Tür zum abgetrennten Bereich aufzubrechen. Die neue Vorrichtung präsentiert der Hersteller von Toren, Trennwandsystemen, Fenstern und Türen, erstmals auf der BAU 2017 in München am Stand 311 in der Halle B3.

Pfiffiges Baukastensystem

Die UTS-Trennwände sind als Baukastensystem konzipiert. Zum Abschließen stehen Drückergarnituren, Schwenkriegel oder Vorhängeschlösser zur Auswahl. Je nach Typ besteht das Trennwandsystem aus Stahllamellen, Stahllochblechen oder Holz. Auch Regalkonsolen und Nummerntafeln zur Kennzeichnung stehen zur Auswahl. Alle Typen zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität aus und sind äußerst langlebig. Durch genügend Abstand zu Decke und Boden kommt genügend Luft in die Abteile. Sie lassen sich individuell gestalten und an die Gegebenheiten vor Ort anpassen.

Im Handumdrehen montiert

Das bewährte UTS-System von Käuferle lässt sich schnell und einfach einbauen. Der Monteur überträgt den Grundriss der Abteile auf den Keller, ermittelt den Standpunkt der Teleskopstützen, die bereits Löcher für Wandhalter und Türscharniere enthalten, und befestigt die Wandelemente und Türen zwischen den Stützen. Vor Ort schneidet er die Bauteile auf Rohre und Unterzüge zu und entgratet sie fachgemäß. Für Reparaturen steht Käuferle später mit seinem deutschlandweiten, flächendeckenden Servicenetz bereit.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kaeuferle.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als mittelständisches Unternehmen mit rund 175 Mitarbeitern hat die Käuferle GmbH & Co KG im bayrisch-schwäbischen Aichach die gesamte Produktpalette konsequent auf die Bedürfnisse der Baubranche nach Komplettleistung ausgerichtet. Käuferle bietet dem Wohnungs-, Gewerbe- und Kommunalbau in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein umfassendes Programm von Sammelgaragentoren und Industrietoren über Varioboxen, Parkboxen und Kellertrennwände bis hin zu Fenstern und Türen aus Kunststoff und Aluminium an.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Käuferle GmbH& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

HEINRICH Agentur für Kommunikation

Bianca Bienek

Gerolfinger Straße 106

85049 Ingolstadt

bianca.bienek(at)heinrich-kommunikation.de

0841/99 33 940

www.heinrich-kommunikation.de



Datum: 04.11.2016 - 13:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1420739

Anzahl Zeichen: 1631

Kontakt-Informationen:

Firma: Käuferle GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Sebastian Käuferle

Stadt: Aichach

Telefon: 08251/9005-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 44 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung