Sessionseröffnung im WDR: Karneval crossmedial auf allen Kanälen

Am 11.11. geht es wieder los: Die Karnevalszeit beginnt - nicht nur

auf den Straßen und in den Kneipen Nordrhein-Westfalens, sondern auch

im WDR. Im Fernsehen, Hörfunk und online begleitet der Westdeutsche

Rundfunk die Eröffnung der Session 2016/2017.



Mit dabei: Highlights, Karnevalsbands und Künstler sowie die neue

Sendung "11.11. -Sing mit Köln!" (WDR Fernsehen, 20.15 - 21.45 Uhr

und 22.00 - 23.30 Uhr). Hier trifft sich im Kölner Palladium das

Who-is-Who der musikalischen Karnevalsgrößen - präsentiert von Marc

Metzger. Brings, Kasalla, Cat Ballou, Höhner, Bläck Fööss, Paveier,

Querbeat stellen ihre neuen Lieder vor und hoffen, dass sie den

Karnevalshit der kommenden Session produziert haben. Aber auch

Newcomerbands wie Kempes Feinest und Fiasko, die noch nicht lange im

Karneval dabei sind, werden sich vor einem großen Publikum beweisen.

Bei dem dreistündigen Konzert kann das Publikum im Saal direkt

mitsingen. Bands und Jecken werden stimmgewaltig unterstützt vom

Männerchor der Kölner Bäcker, der auf eine über 100-jährige

Geschichte zurückblickt.



Natürlich zeigt das WDR Fernsehen wie jedes Jahr ab 10.30 Uhr die

Sessionseröffnung vom Kölner Heumarkt. Im Radio überträgt WDR 4 ab 19

Uhr live das Konzert "Immer wieder neue Lieder", präsentiert von

Wicky Junggeburth.



Im angehängten pdf-Dokument finden Sie eine ausführliche

Gesamtübersicht zu allen WDR-Programmen am 11.11.2016. Alle Infos zum

Start in die fünfte Jahreszeit sowie Links zu den Sendungen im WDR

Fernsehen und Hörfunk stehen auch unter karneval.wdr.de zur

Verfügung.



