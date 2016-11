Pierre M. Krause unterwegs mit der "Schwäb´sche Eisenbahn" / Außerdem zu Gast: Close-up-Magier Thorsten Strotmann (FOTO)

Spezialausgabe: Moderator Pierre M. Krause ist auf seiner Reise

durch den Südwesten mit der "Schwäb´sche Eisenbahn" durch das

Wieslauftal (Baden-Württemberg) gefahren. Er macht Babys im Wald,

versucht sich als Schütze, nimmt an einer Girlstour teil und zeigt

einen der intensivsten Küsse, die je auf einer Dorftheaterbühne

aufgeführt wurden. Zu Gast im Studio ist der Stuttgarter Zauberer

Thorsten Strotmann. Er gilt als Meister der "Close-up-Magie", das

zeigt er hautnah in "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", am

Dienstag, 8. November, 23: 30 Uhr, im SWR Fernsehen.



Vielseitiger Moderator



Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald

Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival"

in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die

Wahrheit" zu sehen. Seit zehn Jahren moderiert er die "Pierre M.

Krause Show - SWR3 Latenight". Für die Sendung "TV-Helden" wurde er

bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Im April 2016

präsentierte Pierre M. Krause beim ersten "SWR3 Comedy Festival" in

Bad Dürkheim die Stars der Szene.



"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.

im SWR Fernsehen.



