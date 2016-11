rbb bringt "Gutes Wedding, schlechtes Wedding" ins Fernsehen -

Die vierteilige Comedy-Serie aus Berlin startet am 27. Dezember

(ots) - "Gutes Wedding, schlechtes Wedding" erstmals als

Fernseh-Serie! Seit 2004 läuft die Langzeit-Soap-Parodie "Gutes

Wedding, schlechtes Wedding" an fünf Abenden pro Woche auf der Bühne

des Weddinger Prime Time Theaters. Die erfolgreiche Theatersitcom,

inspiriert von einer Daily Soap, entwickelte sich zum Berliner Kult.

Nun liefert "Gutes Wedding, schlechtes Wedding" die Vorlage für das

gleichnamige Fernsehprojekt des rbb.



Am 27. Dezember 2016 um 22.15 Uhr startet die vierteilige

Comedy-Serie im rbb-Programm. Die Drehbücher zu den neuen Geschichten

stammen von Autorin und Schauspielerin Constanze Behrends. Regie

führte Moritz Laube.



Im Mittelpunkt: Ulla und Penelope



Für die rbb-Fernseh-Adaption hat Autorin und Prime

Time-Mitbegründerin Constanze Behrends eine eigene Geschichte kreiert

- rund um die eineiigen Zwillingsschwestern Ulla und Penelope, die

bei ihrer Geburt getrennt wurden. Heute ist Penelope eine vegane

Performance-Künstlerin mit Hausmann im Prenzlauer Berg und Ulla eine

übergewichtige Döner-Liebhaberin im Wedding. Sie ahnen nichts von der

Existenz der anderen - bis Ulla einen Job als Hausmeisterin an der

Schule ihrer Tochter annehmen muss. Penelope, die mit ihrem Mann

Tömle neuerdings versucht, als WG zusammenzuleben, steckt ihren Sohn

Caspar aufgrund finanzieller Vorteile ebenfalls in die Weddinger

Integrationsschule. Werden sie sich finden?



Constanze Behrends verkörpert Ulla und Penelope in einer

Doppelrolle. Mit dabei sind Daniel Zimmermann, Cynthia Buchheim,

Katharina Bertus und Julia Franzke, bekannt aus dem Prime

Time-Ensemble. Sie garantieren ein Wiedersehen mit Lieblingsfiguren

wie dem schwäbischem Männerstillgruppenleiter Üwele, der Kiezschlampe

Sabrina, den "Gut-Türken" Orkan und Taifun oder den Prenzlberger

Übermüttern. Dieser Kosmos wird bereichert durch Marcel Glauche als



Hausmann Tömle, Marcel Mann als Comic-Nerd Max, Stephan Grossmann

als Schuldirektor, Carl Heinz Choynski als "Opa", Sabine Kaack als

Penelopes Adoptivmutter und Comedian Chris Tall als Prenzlberger

Waldorfschüler Caspar Melchior Balthasar.



"Gutes Wedding, schlechtes Wedding" ist eine vierteilige

Comedy-Serie aus Berlin - von und mit Constanze Behrends. Eine

Produktion der LOBOCITOfilm GmbH im Auftrag des rbb.



Der rbb sendet die vier Folgen vom 27. Dezember bis 30. Dezember

2016 täglich.



Di, 27.12., 22.15 Uhr:"Folge 1 - Die mit der Pärchenwurst", Mi,

28.12., 22.15 Uhr: "Folge 2 - Die mit dem Hackfleischkatapult", Do,

29.12., 22.15 Uhr: "Folge 3 - Die mit dem #fleischsalat", Fr, 30.12.,

22.00 Uhr : "Folge 4 - Die mit dem Geburtstagsdöner".



Ein erstes honorarfreies Pressefoto steht unter ard-foto.de zur

Verfügung. Mehr in Kürze im Internet unter rbb-online.de/gwsw



Ein Pressetermin ist in Vorbereitung. Wir laden demnächst dazu

ein.







