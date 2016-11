Die Reise zum Roten Planeten hat begonnen: National Geographic präsentierte globales Serien-Event "Mars" im Zeiss-Großplanetarium in Berlin (FOTO)

(ots) -

Große Deutschlandpremiere der neuen sechsteiligen Doku-Serie

"Mars" von National Geographic mit rund 300 Gästen im

Zeiss-Großplanetarium in Berlin



- Hollywoodstar und "Mars" Schauspielerin Cosima Shaw feierte mit

prominenten Sternenfans wie Hans-Werner Meyer, Pegah Ferydoni,

Marc Hosemann, Ronja von Rönne und Erdal Yildiz

- Hochkarätiges Panel mit dem ESA-Astronauten Reinhold Ewald, dem

Direktor des Zeiss-Großplanetariums Tim Florian Horn, Cosima

Shaw und dem ExoMars Raumfahrt-Ingenieur Johannes Bauer unter

der Leitung von Moderatorin Inka Schneider

- "Mars": Ab 13. November immer sonntags um 21.00 Uhr auf National

Geographic



Der Rote Planet erstrahlt über Berlin: Am Donnerstagabend feierte

das neue National Geographic Serien-Event "Mars" seine große

Deutschlandpremiere im Zeiss-Großplanetarium. Rund 300 Gäste folgten

der Einladung von National Geographic und der Weltraumbehörde ESA, um

einen exklusiven ersten Blick auf die neue Dokumentationsreihe zu

werfen. Vorab diskutierten Reinhold Ewald, ESA-Astronaut, Cosima

Shaw, Hauptdarstellerin aus "Mars", Johannes Bauer,

Raumfahrt-Ingenieur ExoMars-Mission, Tim Florian Horn, Leiter des

Planetariums, mit Moderatorin Inka Schneider, über den aktuellen

Stand der Raumfahrt und was die Faszination des Roten Planeten

ausmacht.



Neben der aus Berlin stammenden Schauspielerin Cosima Shaw

läuteten auch die prominenten Sternenfans Pegah Ferydoni, Ronja von

Rönne, Luise Bähr, Hans-Werner Meyer, Marc Hosemann, Erdal Yildiz,

Aline v. Drateln, Loretta Stern und Matti Klemm, Manuela Tischler und

Sammy Brauner sowie Ole Tillmann zusammen mit Marco de Ruiter

(Geschäftsführer National Geographic Partners Deutschland) den

Countdown zum "Mars" ein.



Über "Mars":



In einem faszinierenden Mix aus Wissenschaftsdokumentation und



fiktionaler Zukunftsvision erörtert die sechsteilige

Dokumentations-Reihe von Ron Howard und Brian Grazer nicht nur den

aktuellen Stand der Marsforschung, sondern präsentiert kühne

Zukunftsvisionen führender Wissenschaftler und schildert gleichzeitig

die Besiedlung des Roten Planeten als fesselndes

Science-Fiction-Drama. National Geographic zeigt "Mars" ab 13.

November immer sonntags um 21.00 Uhr.



Sendetermine:



- Globales Serien-Event "Mars" ab 13. November 2016 immer sonntags

ab 21.00 Uhr auf National Geographic

- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen

Synchronfassung

- Alle Episoden im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand und

Sky Ticket verfügbar

- Zusätzlich ab dem 6. November Teil des Sky On-Demand-Specials

"Der rote Planet" u.a. mit dem Film "Der Marsianer"

- Ebenfalls VoD-Specials rund um die Serie bei Unitymedia,

Vodafone und der Deutschen Telekom



Bilder finden Sie unter nachfolgendem Downloadlink:

https://www.hightail.com/download/cUJVeFlURnczeUpqQThUQw



Über National Geographic Channels:



National Geographic Channels ist die TV- und

Produktionsgesellschaft von National Geographic Partners, einem Joint

Venture der 21st Century Fox und der National Geographic Society. Zu

den Sendern, die weltweit Marktführer im Premiumsegment der

Wissenschafts-, Abenteuer- und Dokumentationssendungen sind, zählen

National Geographic Channel (NGC), Nat Geo Wild, Nat Geo people und

Nat Geo Mundo. Des Weiteren betreibt National Geographic Channels die

unternehmenseigene Produktionsgesellschaft National Geographic

Studios. Die Sender leisten mit unterhaltenden, innovativen

Programmen von erstklassigen Produzenten aus der ganzen Welt einen

Beitrag zum Engagement der National Geographic Society hinsichtlich

Forschung, Naturschutz und Bildung. Die Erlöse kommen den Zielen der

Society zugute. NGC wird in über 440 Millionen Haushalten in 171

Ländern und 45 Sprachen ausgestrahlt. Nat Geo Wild ist in 131 Ländern

und 38 Sprachen verfügbar. National Geographic Partners ist führend

im Bereich Social Media mit einer Fangemeinde von 250 Millionen

Menschen über sämtliche sozialen Netzwerke hinweg. Allein auf

Facebook hat NGC über 55 Millionen Fans. Weitere Informationen finden

Sie auf www.natgeotv.com/de.







Pressekontakt:

Valentina Wehr

Fox Networks Group Germany

PR & Kommunikation

Tel: +49 89 203049 120

valentina.wehr(at)fox.com



