Punkten mit NFC – DENSO launcht innovativen QK30-IC Scanner

Ausgestattet mit modernster NFC-Technologie und einzigartigen Features bringt DENSO den QK30-IC auf den Markt.

DENSOs QK30-IC ist ausgestattet mit moderner NFC-Technologie.

(firmenpresse) - Erfinder des QR Codes launcht neuen Scanner QK30-IC. / Neuestes Produkt vereint die Stärken des Standardmodells QK30 mit einem NFC-Chipkartenleser. / Bestleistung auf kurzer Distanz durch NFC. / Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten von Kassensystemen bis zu Einlasskontrollsystemen. / DENSO Auto-ID Business Unit sind die Experten für mobile Datenerfassung. / Weitere Informationen zu RFID und NFC, zum QR Code, zu Scannern, Handheld Terminals, zur mobilen Datenerfassung und zur DENSO Auto-ID unter www.denso-autoid-eu.com. /



Düsseldorf. Die DENSO Auto-ID Business Unit, Teil der Toyota-Gruppe, launcht mit dem QK30-IC die innovative technologische Erweiterung des Standardmodells QK30. Der neue Scanner ist mit modernster NFC-Technologie (Near Field Communication) ausgerüstet. Sie basiert auf derselben Kerntechnologie wie RFID (Radio Frequency Identification), benutzt allerdings einen niedrigeren Frequenzbereich. Bisher kommt diese Technologie vor allem zum bargeldlosen Zahlen kleinerer Beträge zum Einsatz. Der QK30-IC Scanner bietet mit seinem integrierten NFC-Chipkartenlesegerät innovative Erweiterungen. Weitere Informationen zu den Scannern und Handheld Terminals, zu RFID und NFC, zum QR Code, zu Lösungen für mobile Datenerfassung und der DENSO Auto-ID gibt es unter www.denso-autoid-eu.com.



Mobile Datenerfassung, mobile Zahlung in Verbindung mit Smartphone und App oder das Messen des individuellen Kaufverhaltens – der QK30-IC Scanner ist ein wahres Allround-Talent. Ob am Point of Sale bei der Einbindung in Kassensysteme, angeschlossen an Multi-Media Terminals oder eingebunden in Einlasskontrollsystemen – überall hier hat sich der Standard QK30 Scanner der DENSO Auto-ID Business Unit schon als Bestseller entpuppt. Seine technologische Weiterentwicklung, der QK30-IC Scanner, kommt mit weiteren innovativen Erweiterungen. Er verkörpert nicht nur die bewährten Merkmale des Standard-Scanners, sondern unterstützt auch die NFC-Technologie. Das macht das neueste Produkt aus dem Hause der Experten für mobile Datenerfassung zu etwas besonderem. Als stationärer oder Einbau-Scanner liest der QK30-IC mühelos QR Codes von Smartphone Displays oder auf Papier gedruckte Codes, selbst wenn diese beschädigt sind. Sina Haupt, Marketing Assistant bei DENSO Auto-ID Business Unit, Teil der Toyota-Gruppe, zur Markteinführung: „Wir sind sehr zufrieden mit unserem neuen Scanner und freuen uns über den Launch. Ein starkes Verkaufsargument unseres QK30-ICs ist seine Fähigkeit, mobile Coupons, mobile Kundenkarten und mobile Tickets zu lesen. Wir haben uns weiterhin in der mobilen Datenerfassung mit NFC spezialisiert, um noch mehr Vorteile in ein und demselben Gerät bieten zu können.“ Weitere Informationen zu allen DENSO-Produkten, wie Handheld Terminals und Scanner zur mobilen Datenerfassung, dem QR Code und zur DENSO Auto-ID, gibt es unter: www.denso-autoid-eu.com.





NFC wird unter anderem an Universitäten genutzt, um Studierendenausweise gleichzeitig auch als Geldkarte in der Mensa und als Mitgliedsausweise zum Ausleihen von Büchern in Bibliotheken nutzen zu können. Dirk Gelbrich, Teamleader Technical Services bei der DENSO Auto-ID Business Unit, betont den großen Vorteil des QK30-IC Scanners: „Nicht nur, dass unser QK30-IC Scanner das kann, was auch unser QK30 kann. Er hat einen integrierten IC-Kartenleser und ist somit in noch mehr Anwendungsbereichen einsetzbar.“



Für den europäischen Markt ist die DENSO Auto-ID Business Unit der Ansprechpartner rund um die Themen QR Code, mobile Datenerfassung, Handheld Terminals und Scanner. Die robusten und langlebigen Scanner von DENSO kommen unter anderem in Lager, Logistik, POS, Produktion, Field & Sales Force Automation zum Einsatz. Weitere Informationen zum QR Code, zu Handheld Terminals und Scannern gibt es unter: www.denso-autoid-eu.com. In kurzen und informativen Videos über die Handheld Terminals und Scanner der DENSO Auto-ID Business Unit können sich Interessierte außerdem bei YouTube informieren. Hier finden sich unter anderem Clips zum 20-jährigen Jubiläum des QR Codes, eine Unternehmensvorstellung sowie Porträts der verschiedenen Terminals und Scanner zur mobilen Datenerfassung, unter anderem das BHT-1500, BHT-1400 und der GT20 Scanner: https://www.youtube.com/channel/UCHp4Yboj7IccPlSeRxQ6yBQ.



QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.





http://www.denso-autoid-eu.com



DENSO ist einer der weltweit größten Hersteller mobiler Datenerfassungsgeräte. Wir folgen einer Mission: Driven by Quality – maximale Qualität in der mobilen Datenerfassung. Entscheider in Handel, Logistik und Produktion setzen auf DENSO innerhalb integrierter Wertschöpfungsketten und bei der Realisation von Industrie 4.0. DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO Auto-ID Business Unit der TT Network Integration Europe vertreten: www.denso-autoid-eu.com





DENSO Auto-ID Business Unit

DENSO Auto-ID Business Unit

Immermannstr. 65 B

40210 Düsseldorf



Tel.: +49 211 (0) 88 252 450

Fax: +49 211 (0) 88 252 502



Takashi Hara



Sina Haupt

Phone +49 211 88252 403



Sina.Haupt(at)denso-autoid-eu.com

PPR Hamburg

Rafael R. Pilsczek, M. A

Sinstorfer Kirchweg 18

21077 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 32 80 89 80

Fax: +49 (0)40 65 58 43 58

Mobil: +49 (0)170 310 79 72

