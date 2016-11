Sonnenschäden ade: Regeneration der Haut nach dem Sommer mit Beaute Pacifique

Crème Métamorphique von BeautéPacifique

(firmenpresse) - Hamburg, im November 2016. Die Sommerzeit ist für viele Menschen die schönste Zeit im Jahr. Sonne tanken, die Wärme am See genießen, von der gebräunten Haut profitieren - doch viele wissen nicht, wie Sonneneinstrahlungen, trotz UV-Schutz, der Haut langfristig schaden können. Auch wenn Rötungen augenscheinlich nach einigen Tagen verschwinden, bleiben die Schäden vorhanden. Der Herbst ist somit die ideale Jahreszeit, um der Haut eine Erholung zu gönnen und die Hautschäden zu reparieren. Vitamin-A-haltige Produkte fördern die Regeneration, indem sie die Zellen stimulieren und erneuern. Das dänische Kosmetik-Unternehmen Beaute Pacifique hat in seinem Produktportfolio viele Vitamin-A-haltige Produkte, unter anderem die Creme Metamorphique und die Defy Damage Skin Repair Lotion.

Nacht- und Augencreme Metamorphique

Die Creme ist eine Anti-Aging-Nachtpflege ab 25 Jahren. Das darin enthaltene Vitamin A repariert Alters- und sonnenbedingte Hautschäden, indem es die Zellerneuerung stimuliert, die Haut regeneriert und erste Falten glättet. Die Experten von Beaute Pacifique empfehlen in der ersten Anwendungswoche die Creme dünn auf die gereinigte Haut und an jedem zweiten Abend aufzutragen. So kann sich die Haut an das Vitamin A gewöhnen. Nach der Eingewöhnungsphase kann die Creme jeden Abend angewendet werden.

Die Creme Metamorphique ist auch als Anti-Aging-Augenpflege erhältlich. Sie bekämpft neben den ersten Falten auch dunkle Augenringe. Sie darf nur auf die untere Augenpartie aufgetragen werden, da die Haut am Augenlid für das Vitamin A zu empfindlich ist.

Beaute Pacifique Creme Metamorphique: UVP 68 Euro (50-ml-Tiegel)

Beaute Pacifique Creme Metamorphique Augenpflege: UVP 47 Euro (15-ml-Tiegel oder -Tube)

Defy Damage Skin Repair Lotion

Defy Damage Skin Repair Lotion ist ein stark wirkendes Anti-Aging-Serum. Es besteht aus einer Kombination von wasserlöslicher Urolsäure und Vitamin A. Das Serum beugt Falten vor, bekämpft effektiv Sonnenschäden und macht die Haut seidenweich. Das Serum eignet sich auch als ideale Make-up-Grundlage, da es Rötungen reduziert. Die Experten von Beaute Pacifique empfehlen Defy Damage Skin Repair auf die gereinigte Haut aufzutragen und im Anschluss eine Feuchtigkeitspflege zu verwenden. Das Serum ist für alle Hauttypen geeignet - auch für Männerhaut.

Beaute Pacifique Defy Damage Skin Repair Lotion: UVP 68,50 Euro (40-ml-Spender)

Nähere Informationen zu Beaute Pacifique gibt es unter www.beaute-pacifique.com

Hinweis für Redaktionen: Die Produkte von Beaute Pacifique sind im Onlineshop unter www.beaute-pacifique.com sowie in privat geführten Parfümerien erhältlich. Weiteres Bildmaterial erhalten Sie gerne auf Anfrage.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.adpublica.com/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Beauté Pacifique ist eine dänische Hautpflege, mit der zum Beispiel alters- und umweltbedingte Veränderungen und Sonnenschädigungen der Haut effektiv bekämpft werden. Durch den Einsatz eines innovativen Ultraschall-Scanners erfassen geschulte Mitarbeiter der Handelspartner die individuellen Bedürfnisse der Haut und wählen die Produkte maßgeschneidert aus. Damit transportiert Beauté Pacifique den Standard einer Hautpflegeklinik in privatgeführte Parfümerien. Das Portfolio umfasst insgesamt rund 50 Produkte in den Bereichen Reinigung, Feuchtigkeitspflege, Anti-Aging, Augen- und Körperpflege. Die Marke ist in gut 28 Ländern vertreten und seit kurzem auch in Deutschland erhältlich.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ad publica

PresseKontakt / Agentur:

ad publica

Martina Biesterfeldt

Poßmoorweg 1

22301 Hamburg

martina.biesterfeldt(at)adpublica.com

040 31766312

https://www.adpublica.com/



Datum: 04.11.2016 - 14:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1420770

Anzahl Zeichen: 3044

Kontakt-Informationen:

Firma: ad publica

Ansprechpartner: Martina Biesterfeldt

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 31766312





Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung