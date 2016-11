Neues Kronjuwel im Herzen Madrids

Im Gran Meliá Palacio de los Duques wurde eine stimmige Symbiose aus Historie und Moderne geschaffen / Ehemalige herzögliche Residenz zählt zu den "Leading Hotels of the World"

(firmenpresse) - Madrid. - Als eine Luxusoase mitten im historischen Herzen Madrids präsentiert sich das Fünf-Sterne-Hotel Gran Meliá Palacio de los Duques. Nach einem sehr aufwändigen Umbau und einer kompletten Renovierung, in die rund 19 Mio. Euro flossen, feierte das ehemalige, altehrwürdige Ambassador Hotel an der Cuesta de Santo Domingo im Sommer 2016 seine Neueröffnung.



Das neue Luxusdomizil im historischen Herzen der spanischen Hauptstadt wurde bereits in den renommierten Club der "Leading Hotels of the World" aufgenommen und liegt direkt auf der Route des populären Madrid-Velázquez-Stadtrundgangs in unmittelbarer Nähe zu Königspalast, Senat und Teatro Real. Es befindet sich in einem Palast aus dem 19. Jahrhundert, der einst als Residenz der Herzöge von Granada de Ega und Villahermosa diente, die als Kunstsammler und Mitglieder der Madrider Intellektuellenszene bekannt waren. Ihre Leidenschaft für die Werke von Velázquez wird in jedem Winkel des Palastes spürbar und macht Kunst zu einem wesentlichen Bestandteil des Hotelerlebnisses. Einige Elemente des ehemaligen Palais, wie die zentrale Treppe und ein kleiner Privatsalon wurden übrigens in ihrem Originalzustand erhalten.



Das Gran Meliá de los Duques beherbergt 180 exquisit eingerichtete und mit Gemälde-Repliken von Velázquez geschmückte Zimmer und Suiten, die mit anspruchsvoller Technik (u.a. 59-Zoll-LED-TV oder iPhone-Dockingstation) und Bad-Pflegeprodukten von Clarins ausgestattet sind. Einige der Zimmer und Suiten zählen zum RedLevel, einem sehr exklusiven VIP-Service, der zahlreiche Extraleistungen beinhaltet, etwa ein privater Check-in, ein persönlicher Butler-Service oder die Nutzung der RedLevel-Lounge, des Privatgartens und der Pool-Terrasse auf dem Dach. Der RedLevel-Service gleicht einem Boutiquehotel innerhalb des Hotels, in dem der anspruchsvolle Gast ein Höchstmaß an Privatsphäre genießen kann. Die Quintessenz dessen, was Luxus im Hotel bedeutet, ist die spektakuläre Penthouse-Suite mit großer Dachterrasse.





Die allgegenwärtige Kunst von Velázquez ist ein Kernmerkmal des emblematischen Gebäudes mit elisabethanischer Fassade, das sehr gekonnt in eine Interieurgestaltung einbezogen wurde, die Historie mit Moderne verschmilzt. Da treffen etwa dunkle Eichenböden und schwere Samtvorhänge auf spielerisch leichtes Mobiliar des italienischen Designers Molteni und einen eleganten Purismus.



Das Gran Meliá de los Duques ist eine Ruheoase inmitten der lebhaften Metropole. Im Swimming- oder Whirlpool auf der Dachterrasse lässt es sich während der warmen Monate bei einem traumhaften Blick über Madrid wunderbar entspannen. Gleiches gilt für den asiatisch angehauchten Wellness- und Beauty-Bereich "Thai Room" oder den 1000 Quadratmeter großen Garten, der nach hiostorischem Vorbild angelegt wurde und sich auch wunderbar für Festivitäten eignet. Mit diesem Stadthotel-Juwel stellt die führende spanische Kette Meliá Hotels International ihrem von Condé Nast Traveller zum "Besten Stadthotel der Welt 2015" gekürten Gran Meliá Villa Agrippina Rome innerhalb Europas ein weiteres urbanes Resort-Hotel zur Seite, das Luxus neu definiert und sowohl Freizeit- als auch Geschäftsreisende ansprechen möchte. Für Veranstaltungen jeglicher Art stehen neun mit Hightech ausgestattete Tageslichträume auf einer Konferenzfläche von 800 Quadratmetern zur Verfügung.



Wer sich kulinarisch verwöhnen lassen möchte, hat die Qual der Wahl. Mit drei außergewöhnlichen Restaurants und einer Tee-Ecke mit französischer Patisserie verwöhnt das Hotel selbst anspruchsvollste Gaumen. So bietet das Montmartre eine Genussreise durch die spanische und französiche Gastronomie, während im Coroa Royal Gallery & Garden mediterrane Spezialitäten und avantgardistische Speisen von moderner Cocktailkunst untermalt werden. In die einstigen Reitställe des Palastes zieht im kommenden Winter das Restaurant Dos Cielos Madrid by Hermanos Torres ein, das auch einen Außenbereich im Garten umfasst. Hier wird der mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Hermanos Torres spannungsvoll neuinterpretierte kastilische Küche präsentieren.



Zimmerpreise im Gran Meliá Palacio de los Duques starten bei ca. 350 Euro (für zwei Personen, inkl. Frühstück). Tagesaktuelle Preise mit Bestpreisgarantie und weitere Informationen gibt es unter www.melia.com



Direkter Link zum Hotel http://www.melia.com/de/hotels/spanien/madrid/gran-melia-palacio-de-los-duques/index.html.



Gran Meliá Palacio de los Duques

Cuesta Santo Domingo, 5

28013 Madrid

Spanien

Telefon +34 915416700

gmpalacio(at)melia.com









Über Meliá Hotels International

Meliá Hotels International (Palma de Mallorca) wurde 1956 von Gabriel Escarrer Juliá gegründet. Die Gruppe betreibt und distribuiert heute weltweit über 370 Hotels (Bestand und Pipeline) mit rund 100.000 Zimmern in mehr als 40 Ländern auf vier Kontinenten. Das börsennotierte, familiengeführte Unter¬nehmen beschäftigt 38.000 Mitarbeiter, ist Marktführer in Spanien und eine der größten Resort-Hotelgruppen der Welt. Zum Portfolio zählen die Marken Gran Meliá, Meliá Hotels & Resorts, Paradisus Resorts, ME by Meliá, INNSIDE by Meliá, Tryp by Wyndham und Sol Hotels & Resorts. Der strategische Fokus der Kette liegt auf einem internati¬onalen Wachstum. Meliá ist die erste spanische Hotelgruppe mit Präsenz in Märkten wie China, den Arabischen Emiraten oder den USA und baut gleichzeitig ihre ohnehin bereits starke Präsenz in den traditionellen Märkten wie Europa, Lateinamerika oder der Karibik weiter aus. Ein hohes Maß an Globali¬sierung, ein diversifiziertes Businessmodell, ein durch strategische Allianzen unterstützter Wachstumsplan sowie die Verpflichtung zu verantwortlichem Tourismus zählen zu den wesentlichen Stärken des Unterneh¬mens.

In Deutschland führt die Tochtergesellschaft von Ratingen aus derzeit 26 Häuser: zwei Meliá, 13 INNSIDE und elf Tryp. Die Präsenz der spanischen Kette soll in Deutschland, dem zweitgrößten europäischen und dritt¬größten weltweiten Markt der Gruppe, weiter ausgebaut werden. Bis 2019 eröffnen das INNSIDE Hamburg (2017) und das Meliá Frankfurt (2019).

www.meliahotelsinternational.com, www.melia.com, http://www.facebook.com/MeliaHotelsInternational, http://twitter.com/MeliaHotelsInt





Meliá Hotels International S.A.

Alte Landstraße 12-14, 85521 Ottobrunn

