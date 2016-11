GESTALTE DEINE ZUKUNFT mit Avalon Life

(firmenpresse) - Wer oder was ist Avalon Life?



Avalon Life S.A. ist ein Unternehmen, das sich der „Produktion“ von digitalen Währungen verschrieben hat. Derzeit unterhält Avalon Life zwei eigene Mininganlagen in San Jose, Costa Rica. Da ein diversifizierter Markt hier sehr wichtig ist, baut Avalon Life in den kommenden Monaten weitere Miningstandorte rund um den Globus auf. Über Avalon Life können allseits bekannte digitale Währungen wie Bitcoin, DASH, Ethereum, Litecoin, etc. geschürft werden. Nachhaltigkeit ist Avalon Life ein großes Anliegen, daher werden unsere Mining-Anlagen nach und nach auf Stromgewinnung aus alternative Energiequellen umgestellt. Mit dem Solar-Projekt „Avalon Sun 1“ entsteht in Costa Rica die erste Megawatt-Anlage, die nur zum „Schürfen“ von digitalen Währungen gedacht ist. Das Geschäftsmodell von Avalon Life ermöglicht es, dass Lizenzpartner vom kommenden Boom-Markt Blockchain und digitale Währungen partizipieren können, ohne auch nur eine Zeile „Code“ schreiben zu müssen oder Hardware zu installieren. Lizenzpartner erhalten neben vielen Schulungen auch den Zugang zu Produkten von Avalon Life zum Einkaufspreis (inkl. Mining).



Bereits 2 Monate nach dem Start der PreLaunch-Phase hatten über 50.000 Menschen ihr Interesse für eine Lizenzpartnerschaft bekundet. Seit dem offiziellen Start am 01.08.2016 wächst Avalon Life täglich rund um den gesamten Globus. In Zukunft wird also kein Weg im Bereich der Kryptowährungen an Avalon Life direkt oder einem Produkt aus dem Hause Avalon Life vorbeiführen.





