MyKronoz ZeFit3 HR - Der Fitnesstracker mit Herzfrequenzmonitor

Jena, 04. November 2016 - Der Schweizer Hersteller MyKronoz bringt mit der neuen ZeFit3 HR einen Fitnesstracker mit Herzfrequenzmonitor auf den Markt.

Mit der ZeFit3 HR von MyKronoz lassen sich Leistungen und Fortschritte in Echtzeit am Handgelenk ver

(firmenpresse) - Die Schweizer Wearables Spezialisten Kronoz LLC entwerfen, entwickeln und produzieren Produkte, die sehr gut zu einem zunehmend mobilen, vernetzten und digitalen Lebensstil passen. Der Kern der Marke MyKronoz zielt dabei auf die Erleichterung und Verbesserung des mobilen Benutzererlebnisses durch stilvolles und funktionales Zubehör.



"Die ZeFit3 HR ist ein stilvolles Smartband mit farbigem Touchscreen, das die Herzfrequenz, Uhrzeit sowie Schritte, zurückgelegte Distanz, verbrannte Kalorien und Schlafqualität anzeigt. Mit einem einfachen Fingerwischen auf dem Touchscreen kann man die Ergebnisse in Echtzeit verfolgen. Der ZeFit3 HR Inaktivitätsalarm motiviert mit einer leichten Vibration zur Bewegung, wenn der Benutzer längere Zeit inaktiv war", so Matthias Pohl, Vertriebsleiter bei der Quinta GmbH.



Solange das Fitnessband via Bluetooth 4.0 mit dem Smartphone verbunden ist, zeigt es außerdem Benachrichtigungen über eingehende Anrufe, SMS, E-Mails, Erinnerungen zu Terminen und Social-Media-Aktivitäten an. Für alle, die viel unterwegs sind, kann die ZeFit3 HR auch als Fernsteuerung dienen, um Fotos zu schießen und Musik abzuspielen. Mit der kostenlosen mobilen ZeFit3 HR App kann man zwischen verschiedenen Zifferblättern wählen, tägliche Ziele und Erinnerungen definieren, den Leistungsstand beobachten und die Fortschritte analysieren.



Die Smartwatch ZeRound Premium ist mit einem schwarzen oder braunen Echtleder-Armband oder einem silbernen oder schwarzen Metall-Armband erhältlich. Die ZeRound Premium ist mit iOS 8+ und ausgewählten Android-Geräten 4.3+ kompatibel, die Bluetooth BLE unterstützen.



Der neue Fitnesstracker ZeFit3 HR sowie zwei weitere neue Kollektionen von MyKronoz sind ab sofort vom Fachhandel direkt über Quinta oder über Etailer für Endkunden erhältlich.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.quinta.biz



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Quinta GmbH:

Die Quinta GmbH wurde im Februar 2006 mit Sitz in Jena gegründet und ist auf die Distribution und den Vertrieb von ITK- und Elektronikprodukten spezialisiert. Die Quinta GmbH agiert vorrangig in den drei Geschäftsbereichen Spezialvertrieb, Kundendienst sowie Innovationsförderung, sodass die Produktpalette ständig um aktuelle Trendthemen erweitert wird. Das exklusive Portfolio umfasst derzeit zahlreiche Produkte aus den Bereichen Bürotechnik, Ergonomie, LED & Leuchten, Mobiles Zubehör, Multimedia, Software und Zubehör.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Quinta GmbH

Leseranfragen:

Leutragraben 1, 07743 Jena

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 04.11.2016 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1420788

Anzahl Zeichen: 2014

Kontakt-Informationen:

Firma: Quinta GmbH

Ansprechpartner: Evelin Arndt

Stadt: Jena

Telefon: 036415733855



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.