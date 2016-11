FREIE WÄHLER sehen Förderung für zweite S-Bahn-Stammstrecke in München gefährdet

(ots) - Vergangene Woche haben Bundesverkehrsminister

Dobrindt und Ministerpräsident Seehofer noch in die Kameras gestrahlt

und verkündet: Die Finanzierung für eine zweite S-Bahn-Stammstrecke

in München steht. Aber genau das bezweifeln die FREIEN WÄHLER jetzt -

Stichwort "Nutzen-Kosten-Faktor".



"Damit ein Schienenprojekt im Umfang der zweiten Stammstrecke mit

Bundes- und Landesmitteln bezuschusst werden kann, muss der

Nutzen-Kosten-Faktor mindestens 1,0 sein. Andernfalls ist das Projekt

nicht förderfähig", erklärte der Münchner FREIE WÄHLER-Abgeordnete

Prof. Dr. Michael Piazolo heute auf einer Pressekonferenz im

bayerischen Landtag. "Und genau das ist der Knackpunkt bei der

zweiten Stammstrecke: Der Nutzen-Kosten-Faktor liegt neuesten

Berechnungen zufolge lediglich bei 0,5 - somit ist eine zweite

Stammstrecke, wie sie jetzt geplant wird, nicht förderfähig."



Grundlage für diesen Wert sind die Ende Oktober von der

Staatsregierung veröffentlichten Bau- bzw. Investitionskosten von

3,84 Milliarden Euro (einschließlich Risikopuffer). Im Vergleich zur

Standardisierten Bewertung der zweiten Stammstrecke von 2011/2012

sind die Kosten demnach um 70,3 Prozent gestiegen. Vor dieser

Kostensteigerung lag der Nutzen-Kosten-Faktor noch bei 1,04. "Bei

solch einem knappen Wert und einer so deutlichen Kostensteigerung

finde ich es sehr verdächtig, dass die Staatsregierung keine neue

Nutzen-Kosten-Rechnung vorgelegt hat", so Piazolo.



Wenn die zweite Stammstrecke gebaut werden soll, müsse im

Vergleich zu den Kosten also der Nutzen deutlich erhöht werden, so

Piazolo: "Die logische Konsequenz ist, dass die Staatsregierung ihre

Pläne umgestalten muss, um wieder einen Nutzen-Kosten-Faktor von über

1,0 zu erreichen. Das geht aber nur, wenn man die von uns FREIEN

WÄHLERN schon länger ins Spiel gebrachten Optionen wie den Ausbau des



Nord- oder Südrings sowie die Ertüchtigung der S-Bahn-Außenäste mit

einbezieht."



Hinweis: Die neue Standardisierte Bewertung des zweiten

S-Bahn-Tunnels München finden Sie hier: http://ots.de/QEEJh







