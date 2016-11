Brinkhaus: Junge Familien beim Hausbau unterstützen

(ots) - Freibetrag bei Grunderwerbsteuer gehört zu

schlüssigem Gesamtkonzept



Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion setzt sich dafür ein, junge

Familien beim Erwerb von Wohneigentum zu unterstützen, zum Beispiel

in Form eines Baukindergeldes. Jetzt hat sich Bundesbauministerin

Hendricks dem Vorschlag der Union angeschlossen und Prämien für junge

Familien beim Hausbau ins Gespräch gebracht. Dazu erklärt der

stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ralph

Brinkhaus:



"Wir bekommen breite Unterstützung für unseren Vorschlag, junge

Familien beim Erwerb eines eigenen Heimes stärker zu unterstützen.

Darüber freuen wir uns.



Das Baukindergeld ist ein wichtiger Baustein in einem

Gesamtkonzept. Wir brauchen aber insbesondere auch einen Freibetrag

bei der Grunderwerbsteuer, mit dem der Erwerb eines Familienheimes

begünstigt wird. Auch dürfen die Kosten für Wohnen und Bau nicht

durch immer weitere staatliche Vorgaben wie zum Beispiel beim

Klimaschutz in die Höhe getrieben werden.



Ansonsten wäre der Ansatz zu kurz gesprungen. Eine einzige

Maßnahme alleine reicht sicher nicht, um die Probleme, vor denen

junge Familien beim Hauskauf derzeit stehen, zu lösen. Dazu sind die

Faktoren, die das Bauen in Deutschland so teuer machen, zu

vielfältig."







