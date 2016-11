Sauber kehren statt Winterdienst mit dem Räumschild

Spätestens dann, wenn die Schnee-Stunde schlägt - Motor starten, andocken und sauber kehren

(PresseBox) - Der Schnee kommt unausweichlich und in der kalten Jahreszeit vermehrt auch Schmutz und Laub. Spätestens dann, wenn die Schnee-Stunde schlägt ? Fahrwege, Höfe und Lagerumschlagsflächen müssen frei von Schnee und Eis gehalten werden, um die Betriebsfähigkeit zu sichern und um Unfällen und Verletzungen vorzubeugen. Besonders große und pflegeintensive Flächen müssen aufwendig und unter hohem Zeitdruck schnell gereinigt werden.

Selbst geringe Mengen von festgefahrenem Pulverschnee oder nassem Schnee bilden durch Glatteis Unfallgefahren und verlangsamen die Betriebsproduktivität. Bekanntlich verbleiben beim Räumen mit Schnee-Räumschildern Schneereste, die unter der Gummilippe hindurch wandern. Selbst diese Restmengen bilden nach dem Festfahren durch LKW oder sonstige Fahrzeuge eine Glatteisgefahr.

Das Kehrbesensystem CLEANsweep V-Concept® der CLEANline Reinigungstechnik ist ein Hochleistungskehrbesen mit sehr stabilen, V-förmig angewinkelten Bürstenreihen (keine Kehrwalze sondern starre Bürstenreihen). Durch die ungewöhnlich hohe Kehrkraft dieser CLEANsweep Hochleistungsbürsten, können selbst große Mengen von nassem Schnee oder Pulverschnee effektiv und schnell zusammengekehrt werden. In vielen Fällen von Neuschnee und andauerndem Schneefall sorgt das einzigartige Kehrsystem mit patentiertem V-Concept® für schnellen und effektiven Winterdienst. Der Streusalzbedarf wird deutlich reduziert, bedingt durch weniger verbleibende Schneereste nach dem Räumen. Zum Ende des Winters ist das Kehrgerät sogar ideal geeignet zum Säubern der Asphalt und Betonflächen von gestreutem Streusplitt während der Wintersaison. Sorgen Sie auf einfache und schnelle Weise für saubere Betriebsflächen.

So einfach, so logisch und so schnell sauber

Leistungsstark, flexibel montierbar und intuitiv zu bedienen. Das Personal kann sofort und innerhalb kurzer Zeit mit der Reinigung beginnen, ohne zusätzliche Schulung.

Die in unterschiedlichen Breiten angebotenen Kehrbesen sind robust und bringen große Flächen mit weitaus weniger körperlicher Anstrengung des Personals auf Kurs.



Der V13 ? 2400 aus der Serie ?Staplerbesen CLEANsweep V-Concept® ? (Das V steht für die angewinkelten Borstenreihen) ist ausgestattet mit 13 Borstenreihen und einer Kehrbreite von 2,40 m, wobei die vorderen Bürstenreihen angewinkelt sind und für eine einzigartige Kehrgut-Sammelfunktion sorgen.

So werden mit einer Kehrbreite von z.B. 2,40 Meter große Mengen erfasst und selbst schwerste Schmutz- oder Schneemassen kapitulieren.

Es können Kehrbreiten bis 4,8 Meter geliefert werden. www.goo.gl/FdZkYL

Weitere Informationen zu den Produkten und Fragen zu einem kostenfreien Testgerät erhalten Sie über:





Dies ist eine Pressemitteilung von

CLEANline Reinigungstechnik GmbH&Co. KG

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.11.2016 - 14:34

Sprache: Deutsch

News-ID 1420798

Anzahl Zeichen: 2957

Kontakt-Informationen:

Firma: CLEANline Reinigungstechnik GmbH&Co. KG

Stadt: Siegbach





Diese Pressemitteilung wurde bisher 59 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung