Gutachten "Legitimation und Auftrag desöffentlich-rechtlichen Fernsehens in Zeiten der Cloud" in Berlin vorgestellt / Unabhängiger Rundfunk essentiell wichtig

(ots) - Das interdisziplinäre Gutachten "Legitimation und

Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Zeiten der Cloud"

ist am Freitag, 4. November 2016, in Berlin vorgestellt worden. Die

Autoren Professor Dieter Dörr, Professor Bernd Holznagel und

Professor Arnold Picot präsentierten das vom ZDF beauftragte

Gutachten in der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz.



Die Studie geht von dem Befund aus, dass sich das Fernsehen im

Zuge der Digitalisierung derzeit substantiell verändert. Es befinde

sich im Übergang zum "Cloud-TV". Mit diesem Begriff bezeichnen die

Wissenschaftler die vierte Generation des Fernsehens nach dem

terrestrischen TV, dem Multikanalfernsehen über Kabel und Satellit

sowie dem digitalen Fernsehen. "Cloud-TV" vereint in einem Angebot

normales Fernsehen, Video on Demand und andere Onlinedienste bis hin

zu Social-Media-Plattformen sowie die Verbreitung über

unterschiedliche Verteilmedien auf eine Vielzahl von Endgeräten.

Abgerundet wird das Angebot durch Empfehlungs- und

Personalisierungsmöglichkeiten auf Basis von BigData-Analysen. Es ist

davon auszugehen, dass vor allem die großen amerikanischen

Internetkonzerne auf diesem Markt eine bedeutende Rolle spielen

werden.



Die Gutachter legen dar, dass der in der Verfassung begründete

Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zur Meinungsbildung und

Integration der Gesellschaft beizutragen, unverändert fortbesteht.

Mit Blick auf die Unübersichtlichkeit von Informationen im Netz, der

Meinungsrelevanz von linearen und non-linearen Bewegtbildangeboten

und den besonderen ökonomischen Eigenschaften, denen Fernsehen auch

in Zeiten der Cloud unterliegt, sei ein politisch und wirtschaftlich

unabhängiger Rundfunk essentiell, so die Wissenschaftler. Diese

Funktion könne sowohl aus verfassungsrechtlicher als auch aus

ökonomischer Sicht aktuell nur vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk



wahrgenommen werden. An einigen Stellen müssten rundfunkrechtliche

Vorgaben an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden, um

sicherzustellen, dass ZDF und ARD ihre Aufgaben auch in Zeiten des

"Cloud-TV" weiter erfüllen können. Deshalb sollten Sendungen künftig

länger als heute erlaubt in der Mediathek bleiben können. Außerdem

muss es möglich sein, spezielle Angebote extra für das Netz

herzustellen. Die Gutachter plädieren dafür, mehr Möglichkeiten zum

Austausch und zur Beteiligung des Publikums an Diskussionen

anzubieten.



Im Anschluss an die Präsentation diskutierten ZDF-Intendant Thomas

Bellut, Heike Raab, Staatssekretärin und Beauftragte für Medien im

Vorsitzland der Rundfunkkommission Rheinland-Pfalz, Staatsminister

Rainer Robra, Leiter der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt und

Vorsitzender der AG Telemedien der Rundfunkkommission sowie Marlehn

Thieme, Vorsitzende des ZDF-Fernsehrats, über den Auftrag des

öffentlich-rechtlichen Rundfunks in einem sich wandelnden

Medienumfeld.



