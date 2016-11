Hochleistung, hohe Effizienz, kleine Größe - Delta zeigt seine fortschrittliche Energieelektronik und Lösungen auf der Electronica 2016

(PresseBox) - Delta Electronics, der weltweit führende Anbieter von Schaltnetzteilen und DC bürstenlosen Lüftern sowie ein bedeutender Anbieter von Energiesparlösungen wird seine neuesten Innovationen bei energieelektronischen Komponenten, Energielösungen für die Telekommunikationsinfrastruktur und Rechenzentren vorstellen. Delta wird eine fortlaufende Evolution seiner Produkte und Lösungen mit höheren Energiedichten und höherer Effizienz bei kleineren Größen präsentieren.

Energieelektronik

Delta?s Geschäftsfeld Energieelektronik wird die neuesten Standardnetzteile, einen breiten Bereich von Lüftern und Wärmemanagementprodukten sowie passive Komponenten wie hocheffiziente nicht isolierte und isolierte Point of Load DC/DC Module und Netzwerkkomponenten zeigen.

Telekommunikationsenergielösungen

Delta wird den brandneuen Gleichrichter DPR 3000-48 zur Energieversorgung von Telekommunikation präsentieren. Der DPR 3000-48 liefert bis zu 3.000W Ausgangsleistung in einem sehr kompakten Design mit einer Spitzeneffizienz von 98%. Die hohe Energiedichte des Designs ermöglicht Konfigurationen bis zu 15kW in einem Standard 19» 1U Regal.

Rechenzentrumslösungen

Delta wird das Modulon DPH Serie UPS 25-200kW zeigen, das eine ultimative Verfügbarkeit von Rechenzentrumsausrüstung sicherstellt. Es ist hoch skalierbar und verfügt über eine vorauseilende Energieleistung, die in der industrieführenden AC-AC Effizienz (95% bei 30% Leichtlast und 96% von 50% Last) demonstriert wird. Delta ist entschlossen, Unternehmen weltweit zu helfen, mehr energieeffiziente und zuverlässige »grüne Rechenzentren» mit mehr als 25% Energieeinsparung zu erreichen. Bitte besuchen Sie Delta auf der Electronica in Halle A2.435

Delta, gegründet im Jahre 1971, ist Weltmarktführer bei Energieversorgungs- und Wärmemanagement-Lösungen. Unser Leitspruch "Innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft" fasst unsere Rolle beim Umgang mit zentralen Umweltfragen, wie beispielsweise dem globalen Klimawandel, zusammen. Als Anbieter von Energiesparlösungen mit Kernkompetenzen in der Leistungselektronik sowie in innovativer Forschung und Entwicklung ist Delta in folgenden Geschäftsbereichen aktiv: Leistungselektronik, Energiemanagement und Smart Green Life. Delta hat Vertriebsbüros in aller Welt, Fertigungsanlagen und Forschungs- und Entwicklungszentren in Taiwan, China, den USA, Europa, Thailand, Japan, Singapur, Indien, Mexiko und Brasilien.



Während seiner gesamten Existenz hat das Unternehmen Delta viele internationale Preise und Anerkennung für die von ihm gesetzten Meilensteine, für innovative Technologien und soziale Unternehmensverantwortung erhalten. Seit 2011 ist Delta vier Jahre in Folge zum Mitglied des prestigeträchtigen Dow Jones Sustainability? World Index (DJSI World) gewählt worden. Im Jahre 2014 wurde Delta ins höchste A-Level des Climate Performance Leadership Index (CPLI) des Carbon Disclosure Project (CDP) eingestuft und war die einzige von fast 2000 angeführten Firmen aus Großchina, die in den CPLI aufgenommen wurde. Delta erhielt im Jahre 2015 Channel NewsAsia's Green Luminary Award.

Für genauere Informationen über Delta siehe bitte: www.deltaww.com.





