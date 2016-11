TrackLiner big - ROBUSTER SCHWERLAST ANHÄNGER MADE IN GERMANY

Zum Ende des Jahres stellt A&A ein neues Produkt vor. Ein geschraubter Schwerlast Anhänger made in Germany.

(firmenpresse) - Der Industrieanhänger TrackLiner big ist für jede Last und jede Aufgabe geeignet. Entwickelt für intralogistische Herausforderungen in verschiedensten Branchen.



Der TrackLiner big ist einzigartig, denn der komplette Rahmenkörper ist verschraubt. Dadurch ist er flexibel und robust. Seine geschraubte und massive Konstruktion mit pulverbeschichteter Oberfläche bietet positive Eigenschaften: Er ist dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.

Um einen schnellen Ablauf der Logistik-Kette zu gewährleisten, kann der TrackLiner big durch sein Kupplung und Deichsel-System mehrere baugleiche Anhänger anhängen. Seine Stoßkanten sind aus Stahl und die Ladefläche ist mit einer verschleißfesten Mehrschichtplatte (Siebdruckoberfläche) ausgestattet. Stapleraufnahme und Deichselfallsicherung bieten eine sichere und bequeme Handhabung. Ausgestattet mit einer Vierrad-Achsschenkel-Lenkung ist der TrackLiner big kippsicher und spurlaufend. Zudem hat er eine niedrige Ladehöhe und einen kleinen Wenderadius. Seine Bereifung ist je nach Anforderung frei wählbar. Der TrackLiner big kann bis zu 6 Tonnen Last aufnehmen. Er hat eine Nutzbare Innenfläche von 10qm. Ein Anhänger, der zu allen Aufgaben und Abläufen passt. Andere Abmessungen & Lenkungsarten sind meist problemlos möglich, als Transportgeräte-Hersteller ist A&A darauf eingestellt, Kundenwünsche zu berücksichtigen.



ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Seit 1992 stellt sich das Unternehmen A&A Logistik Equipment GmbH & Co. KG als ein verlässlicher Partner den wachsenden Bedürfnissen der Industrie. Innovative Produkte, angefangen bei Rollpaletten im Standard-Portfolio bis hin zu anwenderorientierten Lösungen in den Bereichen Routenzugtechnik und Vollautomatisierung (FTS/FTF) werden in Deutschland entwickelt und produziert. A&A ist kompetenter Ansprechpartner für Standardlösungen und bedarfsspezifisch entwickelte Sonderanfertigungen. Viele Beispiele bereits realisierter Projekte und die Standardproduktpalette finden sie auch auf der Website (www.a-und-a.com). Bei Fragen steht Ihnen A&A gern zur Verfügung.

A&A Logistik Equipment GmbH & Co. KG

Leseranfragen:

A&A Logistik Equipment GmbH & Co. KG

Anja Haltermann

Osterberg 2

21258 Heidenau

Telefon 04182 23 800 24

eMail a.haltermann(at)a-und-a.com

