IHK-News: Gemeinsame Pressemeldung der IHK Saarland und der Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände e.V.: Saarländische Unternehmen vernetzen sich bei Energieeffizienz

(PresseBox) - Sechs saarländische Unternehmen haben die Initiative des Bundes aufgegriffen und am 3. November 2016 das ?ENERGIE EFFIZIENZ NETZWERK SAARLAND? gegründet. Die Firmen vernetzen sich für einen engeren Erfahrungsaustausch beim Thema Energieeffizienz und Klimaschutz. Netzwerkträger sind die Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände e.V. (VSU) sowie die IHK Saarland.

?Energieeffizienz-Netzwerke eröffnen die Möglichkeit, Energiekosten im Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen einfacher und schneller erkennen und reduzieren zu können. Damit leisten die Unternehmen einen wertvollen Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften, helfen der Umwelt und können sich am Markt und in der Öffentlichkeit positiv präsentieren?, so Joachim Malter, Hauptgeschäftsführer der VSU.

Dr. Heino Klingen, Hauptgeschäftsführer der IHK, ergänzt: ?Die Teilnahme an einem Energieeffizienz-Netzwerk versetzt die Unternehmen besser in die Lage, Investitionen in Energieeffizienz auf solider Datenbasis zu planen und effizient umzusetzen. Die daraus resultierende Senkung von Energieverbrauch und -kosten schafft für die teilnehmenden Unternehmen Wettbewerbsvorteile.?

Mit der Diplom-Wirtschaftsingenieurin Silvia Goergen konnte eine mit Netzwerkarbeit erfahrene und kompetente Moderatorin gewonnen werden. ?Die Unternehmen müssen nach wie vor von einer Teilnahme überzeugt werden. Schließlich kostet die Netzwerkarbeit Geld und vor allem Zeit?, weiß Silvia Goergen aus Erfahrung. ?Aber sobald die Vorteile und der Nutzen erkannt werden, ist das Interesse bei den meisten sehr groß?, ergänzt sie.

Die Pioniernetzwerke in Deutschland haben gezeigt, dass die Netzwerkarbeit langfristigen Nutzen für teilnehmende Unternehmen bringt. Durch die Teilnahme an einem Netzwerk können Unternehmen ihren Fortschritt bei der Energieeffizienz deutlich beschleunigen.

Netzwerkteilnehmer sind:

A. Müller GmbH, Nonnweiler-Primstal

A+H Laserschneidtechnik GmbH, St. Ingbert



Instillo GmbH, Überherrn

Martinshof GmbH Naturkosthandel und Biolandmetzgerei, St. Wendel-Osterbrücken

Pallmann Mahlwerke GmbH & Co. KG, Gersheim

Schneider Werk St. Wendel GmbH & Co. KG, St. Wendel

Interessierte Unternehmen haben die Möglichkeit, sich noch kurzfristig am Netzwerk zu beteiligen.

Hintergrund:

Im Dezember 2014 haben die Bundesregierung und Verbände und Organisationen der Wirtschaft eine Vereinbarung zur Initiierung und Durchführung von rund 500 neuen Energieeffizienz-Netzwerken bis zum Jahr 2020 geschlossen. Damit soll ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der klima- und energiepolitischen Ziele Deutschlands geleistet werden.

Die Bundesregierung geht auf Basis bisheriger Erfahrungen mit Energieeffizienznetzwerken in Deutschland davon aus, dass die Durchführung von 500 zusätzlichen Netzwerken zu Einsparungen von bis zu 5 Mio.Tonnen THG-Emissionen bis zum Jahr 2020 führen kann.

Weitere Informationen unter: www.effizienznetzwerke.org

Inhaltliche Ansprechpartner: Dr.Uwe Rentmeister , IHK Saarland: uwe.rentmeister(at)saarland.ihk.de und Antje Otto, VSU: otto(at)vds-stahl.de





Dies ist eine Pressemitteilung von

Industrie- und Handelskammer des Saarlandes

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.11.2016 - 14:48

Sprache: Deutsch

News-ID 1420810

Anzahl Zeichen: 3541

Kontakt-Informationen:

Firma: Industrie- und Handelskammer des Saarlandes

Stadt: Saarbrücken





Diese Pressemitteilung wurde bisher 41 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung