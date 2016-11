Hohe Flexibilität: Consolidation Points in der Etagenverkabelung

(PresseBox) - Konsolidierungspunkte (CPs) sind stationäre Verteilerpunkte für die flexible Verwaltung der Etagenverkabelung in Gebäuden oder auch in industriellen Bereichen. Sie werden häufig in offenen Büroverkabelungen verwendet und sind ein Kernelement stationärer Kabelsysteme, die der Verbindung zur Telekommunikationsanschlussdose dienen. Sie sind als zusätzliche Steckverbindung zwischen dem Patchfeld und der Anschlussdose ausgeführt und bieten dem Administrator eine flexible Verwaltung der Etagenverkabelung. Das bietet maximale Betriebssicherheit, spart Kabelmeter und bietet hohe Flexibilität für zukünftige Veränderungen.

Die robusten Aufputzgehäuse in pulverbeschichtetem Stahlblech (weiß, RAL 9010) führt METZ CONNECT in drei Aufbauvarianten im Sortiment. Die Variante zum Anspleißen wird mit Kupplungen und Pigtails in SC-Duplex, LC-Quad oder mit ST-Duplex angeboten. Beim Consolidation Point werden dabei die Bündeladerkabel von oben in den CP eingeführt und an Pigtails gespleißt, deren Stecker in den Kupplungen auf dem Patchfeld abgelegt sind. Nicht belegte Ausbrüche im CP sind mit Blindstopfen verschlossen.

Die Version für vorkonfektionierte Installationskabel (VIK) ist mit Kupplungen vorbereitet und kann mit SC-, LC- oder ST-Steckern belegt werden. Die VIKs werden von oben in den Consolidation Point eingeführt und die Stecker in den Kupplungen auf dem Patchfeld abgelegt. Auch hier werden nicht belegte Ausbrüche im CP mit Blindstopfen verschlossen

Die DCCS-Variante ist für DCCS2-Baugruppen mit Kupfer- und/oder LWL-Bestückung vorbereitet. Die Bestückung ist bei LWL mit LC-D- oder E2000-Kupplungen und bei der Kupfer-Version mit sechs RJ45 Buchsen Cat.6A oder Cat.6 möglich. Die DCCS-Variante kann gemischt mit LWL- und Kupferanschlüssen bestückt werden. An die LWL-Varianten können die Fasertypen OM3, OM4 und OS2 angeschlossen werden.

Die CPs von METZ CONNECT eignen sich für die einfache Wandmontage sowie für die Platzierung in Zwischenböden und ermöglichen durch eine aufklappbare und abnehmbare Abdeckung im Patchbereich servicefreundliches Patchen. Aufgeschaltete Patchkabel können dabei zugentlastet werden. Der Kabelmanagementbereich mit abnehmbarer Abdeckung bietet gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der Pigtails oder VIKs. Bei Verwendung mit DCCS2-Baugruppen können diese leicht in den CP montiert werden.



Weitere Informationen zu den Consolidation Points unter www.metz-connect.com oder Besuchen Sie METZ CONNECT auf der SPS IPC Drives 2016 in Nürnberg in Halle 9 auf Stand 305.



Das persönliche Engagement der Gründerfamilie prägt den internationalen Erfolg der unabhängigen, mittelständischen Unternehmensgruppe METZ CONNECT, die zusammen mit ihren Tochterunternehmen die Unternehmensziele mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein verfolgt. Innovationsstärke, leistungsfähige Prozesse und partnerschaftliche Beziehungen kennzeichnen die METZ CONNECT-Gruppe seit Jahrzehnten. METZ CONNECT bietet ein breit gefächertes, innovatives Produktportfolio mit hochspezialisierten Steckverbinder-Komponenten, die durch höchste Qualität überzeugen. Die Gruppe verfügt über Produktions- und Vertriebsstandorte in Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Frankreich, den Niederlanden, den USA, China und Hongkong und kooperiert mit Vertriebspartnern in weit über 20 weiteren Ländern. METZ CONNECT beschäftigt weltweit ca. 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das persönliche Engagement der Gründerfamilie prägt den internationalen Erfolg der unabhängigen, mittelständischen Unternehmensgruppe METZ CONNECT, die zusammen mit ihren Tochterunternehmen die Unternehmensziele mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein verfolgt. Innovationsstärke, leistungsfähige Prozesse und partnerschaftliche Beziehungen kennzeichnen die METZ CONNECT-Gruppe seit Jahrzehnten. METZ CONNECT bietet ein breit gefächertes, innovatives Produktportfolio mit hochspezialisierten Steckverbinder-Komponenten, die durch höchste Qualität überzeugen. Die Gruppe verfügt über Produktions- und Vertriebsstandorte in Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Frankreich, den Niederlanden, den USA, China und Hongkong und kooperiert mit Vertriebspartnern in weit über 20 weiteren Ländern. METZ CONNECT beschäftigt weltweit ca. 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.





Dies ist eine Pressemitteilung von

metz connect

Datum: 04.11.2016 - 14:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1420811

Anzahl Zeichen: 3561

Kontakt-Informationen:

Firma: metz connect

Stadt: Blumberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 45 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung