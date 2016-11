Klaas Heufer-Umlauf moderiert die 1LIVE Krone

Der Moderator für die 1LIVE Krone 2016 steht fest: Klaas

Heufer-Umlauf wird am 1. Dezember in der Bochumer Jahrhunderthalle

die 17. Ausgabe von Deutschlands größtem Radio Award präsentieren.

2014 gewann der Moderator und Sänger gemeinsam mit seinem "Circus

HalliGalli"-Counterpart Joko Winterscheidt bereits selbst eine 1LIVE

Krone.



Bei der 1LIVE Krone 2016 zeichnet 1LIVE, das junge Radio des WDR,

deutsche Top-Acts in insgesamt acht Kategorien aus. Im Rennen um den

Radio-Award sind CRO, AnnenMayKantereit, Felix Jaehn, die

Sportfreunde Stiller, Clueso, Andreas Bourani, die Beginner,

Deichkind, Sido u.v.m. Zugleich feiert die 1LIVE Krone in diesem Jahr

eine Premiere: Erstmals wird die Verleihung ab 20:15 Uhr live im WDR

Fernsehen ausgestrahlt. Darüber hinaus überträgt 1LIVE wie gewohnt ab

20:15 Uhr im Radio und als Videostream auf www.1live.de. Das Erste

hat die 1LIVE Krone Freitagnacht (2./3.12.2016) ab 1:15 Uhr im

Programm.



Die 1LIVE Krone ist ein Publikumspreis: Die Hörerinnen und Hörer

entscheiden per Online-Voting auf www.1live.de, wer ausgezeichnet

wird. Alle Teilnehmer haben zudem die Chance, exklusive Tickets für

die Verleihung zu gewinnen.



1LIVE KRONE 2016

Produktion: 1LIVE

Moderation: Klaas Heufer-Umlauf

Ort: Jahrhunderthalle, Gahlensche Straße 15, 44793 Bochum

Termin:

Donnerstag, 1. Dezember 2016



Live in 1LIVE und auf 1live.de, Donnerstag, 1. Dezember, 20:15 Uhr

WDR Fernsehen, Donnerstag, 1. Dezember, 20:15 Uhr

One, Donnerstag, 1. Dezember, 20:15 Uhr und 1:00 Uhr (Wdh.)

Das Erste, Freitagnacht auf den 3. Dezember, 1:15 Uhr







