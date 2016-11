PwC IPO-Barometer: Zurückhaltende IPO-Aktivitäten

(ots) - Das PwC IPO-Barometer 2016

prognostiziert gute Rahmenbedingungen für das letzte Quartal 2016.

Trotz des aufklarenden Marktumfeldes waren die IPO-Aktivitäten in

Deutschland zurückhaltend, da weiter Unsicherheiten bestehen.



Mit nur einer Neuemission wurde lediglich ein Volumen in Höhe von

72 Millionen Euro erreicht. Dabei handelt es sich um die va-Q-tec AG,

ein Würzburger Start-Up Unternehmen im Bereich der thermischen

Dämmstoffe, dessen Anteile seit dem 30.09.2016 im Prime Standard der

Frankfurter Börse gehandelt werden. Auf das IPO-Volumen und die

ersten drei Quartale bezogen hat es zuletzt 2012 einen

vergleichsweise schwachen 9-Monatszeitraum gegeben. Die Angst vor

Marktturbulenzen könnte eine Erklärung für diese Zurückhaltung

liefern: Unsicherheit herrschte im Zusammenhang mit der von vielen

Marktteilnehmern erwarteten Zinswende und den Auswirkungen des Brexit

auf die Kapitalmärkte.



Entspannung an den Aktienmärkten



Innerhalb des makroökonomischen Indikatoren-Spektrums lassen sich

sowohl beim DAX, als auch bei der Volatilität positive Entwicklungen

erkennen: Während in den USA der Dow Jones am 12.07.2016 einen neuen

Allzeithochstand erreichte, ist der DAX mit 10.511 Punkten zwar noch

etwa 250 Punkte unter dem Schlusswert von 2015 (10.743 Punkte),

konnte in diesem Quartal aber einen Zuwachs von 735 Punkten (7,52

Prozent) verzeichnen. Der VDAX NEW, der die Volatilität innerhalb des

DAX reflektiert, notiert bei 18,84 Punkten - dieser Niedrigstand

wurde zuletzt im März 2015 erreicht. Eine Entspannung am deutschen

Aktienmarkt könnte frischen Wind für die IPO-Pläne von Unternehmen

bedeuten und auch verschobene IPO-Pläne aufleben lassen.



Zinswende bleibt aus



Bei den geldpolitischen Entwicklungen lässt sich keine Veränderung

erkennen: Die Jahreswachstumsrate der Geldmenge M3 beträgt 5,1



Prozent und ist damit weiter oberhalb des von der EZB festgelegte

Richtwerts von 4,5 Prozent. Auch mit der ausbleibenden Zinswende wird

weiterhin billiges Geld am Kapitalmarkt vorhanden sein. Die

Inflationsrate von 0,1 Prozent hat keine erkennbaren Auswirkungen auf

die IPO-Aktivität in Deutschland.



Zuversicht bei Unternehmen und Verbrauchern



Die Unternehmen und Verbraucher in Deutschland blicken wieder

optimistischer in die Zukunft: Der ifo-Geschäftsklima Index wies im

September den stärksten Anstieg seit sechs Jahren auf und notiert mit

109,5 Punkten ähnlich hoch wie zuletzt im Q2 2014 (109,7 Punkte). Der

Konsumklimaindex GfK notiert weiterhin zweistellig bei 10 Punkten.

Aufgrund der Neuemission der va-Q-tec AG am Quartalsende lässt sich

für den Berichtszeitraum kein Trend bei der Aftermarket-Performance

ablesen. Bei den Director's Dealings ist es hingegen zu einem starken

Anstieg der Aktivität gekommen. Grund dafür könnte die

EU-Marktmissbrauchsverordnung sein, die seit Juli dieses Jahres im

deutschen Recht in Kraft ist. Durch das neue Gesetzt kommen von nun

an zusätzlich Unternehmen des Freiverkehrs unter den

Anwendungsbereich der Mitteilungspflicht.



Vorteilhafte Bedingungen für viertes Quartal



Für das vierte Quartal deuten die Indikatoren im PwC IPO-Barometer

auf ein vorteilhaftes Klima hin. Die befürchteten lang anhaltenden

Marktturbulenzen nach dem Brexit sind ausgeblieben. Nachdem in der

Vergangenheit gerade dies dazu geführt hatte, dass viele Börsengänge

verschoben oder abgesagt wurden, bietet die jetzige Phase der

vergleichsweise geringen Volatilität ein geeignetes Fenster für einen

IPO. Mit der weiterhin expansiven Geldpolitik der EZB und den damit

zusammenhängenden niedrigen Zinsen wird es auf Seiten der Investoren

weiterhin die Bereitschaft geben, in neu gelistete Unternehmen zu

investieren. Die zuletzt für Deutschland angehobene Wachstumsprognose

und auch die aufgeklarte Stimmung bei Unternehmen und Verbrauchern

lässt zukünftige Wachstumspotenziale erhoffen, die potenzielle

IPO-Kandidaten sicherlich bei der Suche nach Investoren auch für sich

zu nutzen wissen werden. Für das vierte Quartal kann daher erwartet

werden, dass die Durststrecke bei den IPOs beendet sein wird und mehr

Unternehmen den Schritt an die Börse wagen werden.



