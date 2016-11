Rundum sorglos mit De’Longhi: Jetzt Jahresvorrat Kaffee sichern

(Neu-Isenburg, November 2016) 96,4 Prozent der Deutschen genießen ihren Kaffee laut aktueller Umfrageergebnisse* am liebsten privat zu Hause – da kommt das neuste Angebot aus dem Hause De’Longhi gerade richtig. Die PrimaDonna Elite bringt nicht nur feinste Barista-Qualität in die eigenen vier Wände: Bei Kauf und Registrierung des Kaffeevollautomaten können sich Kunden ab sofort ein Rundum-sorglos-Paket im Wert von 200,– Euro sowie eine 12-monatige Zusatzgarantie sichern. Das Paket besteht aus einem Jahresvorrat original italienischem Kimbo Espresso (6 x 1-kg-Packung) – 100 Prozent Arabica – sowie einem De’Longhi Willkommenspaket mit Zubehör, wie zum Beispiel doppelwandigen Cappuccinogläsern und Entkalker. Für eine Teilnahme müssen Kunden nach dem Kauf einer PrimaDonna Elite lediglich die Teilnahmekarte per Post einsenden oder sich unter www.markenmehrwert.com/kaffeejahresvorrat online registrieren – dies gilt für alle Modelle der PrimaDonna Elite Familie, sogar für das gerade erst auf der IFA 2016 vorgestellte neue Flaggschiff der De’Longhi Kaffeevollautomaten: die PrimaDonna Elite Experience. Einzige Voraussetzung: Der Kauf muss im Aktionszeitraum 1. November 2016 bis 15. Januar 2017 erfolgen und die Registrierung innerhalb von drei Monaten nach Kauf stattfinden.

(FOTO: De'Longhi) Der neue De'Longhi Kaffeevollautomat PrimaDonna Elite Experience

(firmenpresse) - Alle Kunden können die Teilnahmebedingungen sowohl online als auch direkt am Verkaufsort einsehen. Wer sein Gerät im Aktionszeitraum kauft und rechtzeitig registriert, erhält nicht nur das Rundum-sorglos-Paket, sondern profitiert zusätzlich von einem insgesamt drei Jahre verlängerten Garantiezeitraum – ohne Tassenbegrenzung. Die PrimaDonna Elite gehört zu einer neuen Generation von De’Longhi Kaffeevollautomaten. Sie kombiniert dynamisches Design mit modernster Kaffeetechnologie. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche ist der nächste Kaffeegenuss nur noch einen Fingertipp entfernt.



Der italienische Elektrokonzern De’Longhi S.p.A. gehört zu den führenden Unternehmen seiner Branche. Mehr als 6.500 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2015 über 1,89 Milliarden Euro Umsatz. Vom italienischen Treviso aus verkauft das Unternehmen seine Produkte weltweit, in über 100 Ländern. Das Sortiment umfasst Hunderte verschiedener Artikel, von der Espressomaschine über Bodenpflege bis hin zu mobilen Klimageräten. Seit 2001 gehört die Kenwood Appliances Plc. vollständig zu De’Longhi und die Aktien des Unternehmens werden an der Mailänder Börse gehandelt. 2012 erwarb De’Longhi von Procter & Gamble die Markenrechte an den Haushaltsgeräten der Traditionsmarke Braun.



Die De’Longhi Deutschland GmbH beschäftigt in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main rund 130 Mitarbeiter. Solide aufgestellt in den vier Geschäftssparten Heizen/Klimageräte/Luftbehandlung, Bügeln/Bodenpflege, Espresso/Kaffee und Food-Preparation, konnte das Unternehmen seinen Umsatz in den letzten Jahren kontinuierlich steigern, im Jahr 2015 auf 239 Millionen Euro. Das Unternehmen vertreibt Premiummarkenprodukte von De’Longhi, Kenwood und Braun und setzt im deutschen Markt auf eine Dreimarkenstrategie aus einer Hand.



Informationen über die Unternehmen der De’Longhi Group sind auf den Websites www.delonghi.de, www.kenwoodworld.de und www.braunhousehold.de abrufbar.

