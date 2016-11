humedica gewinnt PR-Bild Award 2016 / 1. Platz in der Kategorie "Portrait" (FOTO)

Die internationale Hilfsorganisation humedica e. V. gewinnt den

PR-Bild Award 2016 in der Kategorie "Portrait" der dpa-Tochter news

aktuell und setzt sich damit gegen rund 1.500 eingereichte Motive

durch. Das Siegerbild "Zukunft in Trümmern" wurde von dem Allgäuer

Fotografen Christoph Jorda im Rahmen eines Nothilfeeinsatzes kurz

humedica-Pressesprecher Steffen Richter und Fotograf Christoph

Jorda nahmen den Preis am gestrigen Abend vor 300 geladenen Gästen im

Internationalen Maritimen Museum Hamburg entgegen. "Als humanitäre

Organisation sind wir in unserer Kommunikation auf professionelle und

ausdrucksstarke Bilder aus unseren Hilfsprojekten angewiesen. Dass

Christoph Jorda uns dabei immer wieder als ehrenamtlicher Fotograf

zur Seite steht und uns herausragende Motive wie das Gewinnerbild

kostenfrei zur Verfügung stellt, ist eine wertvolle Unterstützung.

Das Siegermotiv zeigt einen nepalesischen Jungen nur wenige Tage

nach dem schweren Erdbeben, der einen Pullover mit dem

situationsbedingt paradox wirkenden Aufdruck "I love Nepal" trägt und

mit intensivem Blick in die Kamera schaut. Bereits zum Zeitpunkt der

Aufnahme versorgten die Helfer von humedica die Opfer des Bebens

medizinisch. Bis heute ist die Hilfsorganisation mit

Die dpa-Tochter news aktuell vergibt den PR-Bild Award jährlich an

Unternehmen und PR-Agenturen für herausragende Fotografie. Neben

humedica als Sieger der Kategorie "Portrait" wurden in Hamburg Bilder

Pressekontakt:

humedica e. V.

Lina Koch

Pressereferentin



Tel. 08341 966 148 63

Datum: 04.11.2016 - 15:29

