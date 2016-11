FRÖBEL irritiert über neue Fachkräftestatistik zur Tagesbetreuung

(ots) - Bundesagentur für Arbeit sieht keine Anhaltspunkte

für "flächendeckende Fachkräfteengpässe" in der Kindertagesbetreuung

- Reaktion von FRÖBEL



Die heute von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Zahlen

und Informationen über die Erwerbstätigen im Bereich Kinderbetreuung

und Erziehung sind höchst irritierend. Die Bundesagentur konstatiert,

dass die "Zahl der gemeldeten Stellen überdurchschnittlich gestiegen,

die Arbeitslosigkeit deutlich gesunken" sei und es für

"flächendeckende Fachkräfteengpässe" keine Anhaltspunkte gebe".



Dazu Stefan Spieker, Geschäftsführer der FRÖBEL Bildung und

Erziehung gGmbH mit rund 3.000 Beschäftigten in über 150 Kitas: "Die

Bundesagentur bewertet die Arbeitsmarktlage vollkommen ohne Bezug zur

täglichen Praxis: Wenn in einer Kita Stellen 60 Tage oder mehr vakant

sind, wirkt sich das dramatisch auf die Qualität der frühkindlichen

Bildung und Erziehung aus.



Die durchschnittliche Stellenvakanz ist aus Sicht der

Bundesagentur we-sentlicher Indikator, ob es sich um einen

Mangelberuf handelt oder nicht. Dass ein Beruf, in dem es auf

Betreuungsqualität und Kontaktzeiten ankommt und die Arbeit nicht

aufgeschoben und nachgeleistet werden kann, darauf kommt die

Bundesagentur nicht.



Hinzu kommt: Bundesweit geht der Ausbau der Tagesbetreuung voran

und zum Glück werden auch die Personalschlüssel - wie aktuell in

Berlin und Brandenburg - laufend verbessert. Aber bei der Bewertung,

ob der Erzieherberuf ein Mangelberuf ist wird diese Tatsache

vollständig durch die Bundesagentur ignoriert. Das ist in einem Wort:

enttäuschend".







