Hamburger Fachforum 2016 - ZUKUNFTSSICHER BAUEN!

ZEBAU GmbH

Hamburg, 13. September 2016. - Das Hamburger Fachforum 2016 der ZEBAU - Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH findet am 22. November 2016 im Hotel Hafen Hamburg statt. Dieses Jahr widmen sich die Referenten der Frage, wie ein Quartier oder ein einzelnes Gebäude heute geplant, gebaut und modernisiert werden muss, um zukünftigen Ansprüchen gewachsen zu sein.



Das Hamburger Fachforum 2016, gefördert durch die Hamburger Behörde für Umwelt und Energie, präsentiert Lösungswege für den Neubau- und Sanierungsprozess, die dabei vielfältige Ansprüche an Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit aber auch an Nutzungskomfort und Baukosten vereinen. Referenten geben Handlungsempfehlungen für Planer, Architekten, Investoren und Verwaltung.

Die Konferenz beleuchtet technische Details und gesamtplanerische Aspekte. Unter anderem anhand von Praxiserfahrungen werden die Vor- und Nachteile zentraler und dezentraler Lüftungssysteme diskutiert. Die Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien ist ein weiteres zentrales Thema des zukunftsfähigen Bauens. Sanierungsfahrpläne sollen vor kurzsichtigen und voreiligen Modernisierungsschritten schützen und nachhaltige Lösungen fördern.

Dr. Burkhard Schulze Darup von schulze darup & partner architekten erläutert, wie es möglich ist, mit einem ganzheitlichen Planungsansatz einen klimaneutralen Gebäudebestand 2050 umzusetzen. Isabel Ahlke vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung berichtet über die Entwicklungen des Niedrigstenergiegebäude-Standards der Bundesregierung für Neubauten.

Hans-Ullrich Grassmann vom Architekturbüro baumschlager eberle fragt schließlich, wie es möglich ist, mit weniger Technik und weniger Energie ein Gebäude zu betreiben. Er macht den Gegenentwurf zu hochtechnisierten Gebäudekonzepten der letzten Jahrzehnte. Am Beispiel des Büro- und Wohngebäudes 2226 in Lustenau illustriert er seinen Ansatz.

http://www.zebau.de/veranstaltungen/hamburger-fachforum/

http://www.zebau.de/veranstaltungen/hamburger-fachforum/



Die ZEBAU GmbH in Hamburg wurde 2000 gegründet. Die unabhängige, halböffentliche norddeutsche Netzwerkstelle für Bauherren, Planer und Kommunen hat das Ziel, energieeffizientes Bauen und den Einsatz erneuerbarer Energien in der Gebäude- und Stadtplanung zu etablieren. Das interdisziplinäre Team aus Architekten, Ingenieuren, Stadtplanern sowie Umwelt- und Kommunikationswissenschaftlern ist in den Feldern Projektentwicklung, Kommunaler Klimaschutz, Gutachten, Beratung, Planung, Qualitätssicherung, Zertifizierung, Weiterbildung und Kommunikation aktiv und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum aus einer Hand. Die Hamburger Allianz für Familien hat die ZEBAU GmbH als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet

ZEBAU - Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH

ZEBAU - Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH

Große Elbstraße 146

22767 Hamburg

Tel: 040/380 384 0

Fax: 040/380 384 29

eMail: info(at)zebau.de

ZEBAU - Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH

Nora Geiger

Stadt: Hamburg

040 380 384 22



