SWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" / Dienstag, 8. November 2016, 20.15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen, www.SWR.de/marktcheck (VIDEO)

(ots) -

Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung mit folgenden Themen:



Versicherungsärger - wenn Kunden auf ihrem Schaden sitzen bleiben



Immer wieder weigern sich Versicherungen, im Schadensfall zu

bezahlen. Verbraucher beschweren sich, ihre Versicherung würde den

Fall aussitzen oder sie in langwierige Rechtsstreitigkeiten drängen.

Gutachter stehen ebenfalls in der Kritik. Sie seien nicht neutral,

sondern hätten eher das Interesse der Unternehmen im Blick.

"Marktcheck" zeigt, wie Geschädigte um ihr Recht kämpfen müssen.



Sparen im Internet - so können Kunden die Händler austricksen



Zeitpunkt, Nachfrage oder Konkurrenzbeobachtung können im Internet

den Preis für ein Produkt bestimmen. So kann eine Digitalkamera

online beim gleichen Verkäufer statt 600 Euro zwischendurch auch nur

300 Euro kosten. Dynamic Pricing, dynamische Preisgestaltung, wird

dieses Phänomen genannt. Extreme Preisunterschiede gibt es auch bei

Reisen, wie eine Stichprobe aufdeckt. "Marktcheck" zeigt, wie Kunden

die dynamische Preisgestaltung nutzen können, um beim Einkaufen oder

bei Reisebuchungen im Internet bares Geld zu sparen.



Äpfel - frisch, fruchtig und schadstofffrei?



Äpfel sind das beliebteste Obst der Deutschen. Durchschnittlich

9,1 Kilogramm isst jeder Deutsche pro Jahr. Äpfel sind gesund, lange

haltbar und geschmacklich vielfältig. Außerdem stecken viele Vitamine

und Spurenelemente in dem Obst. Wie gut sind die Äpfel aus dem

Supermarkt? Wie steht es um Frische und Pestizidbelastung? Entspricht

der Geschmack den Erwartungen der Verbraucher? "Marktcheck" macht den

Test.



Koffer weg - Reise mit Pleiten, Pech und Pannen



Ungefähr jeder hundertste Koffer geht bei einer Flugreise

verloren. Auch einem "Marktcheck"-Zuschauer aus Tübingen ist das

passiert. Auf einer Flugreise nach Bolivien verliert eine bekannte



Fluggesellschaft seinen Koffer. Obwohl sie dazu verpflichtet ist,

will die Airline Ersatzbeschaffungen wie Toilettenartikel und

Kleidung nicht bezahlen. "Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn hakt

nach.



Parkirrtümer - teure Fallen, die Autofahrer kennen sollten



In Städten ist das Parkangebot beschränkt. Auch Parkhäuser

schaffen nur bedingt Abhilfe. In mehreren Heidelberger Parkhäusern

werden bei einer "Marktcheck"-Stichprobe zu kleine Parkbuchten,

konfuse Beschilderung oder schlechte Beleuchtung festgestellt.

Autofahrer suchen sich daher lieber einen Parkplatz auf der Straße.

Doch hier können teure Fallen lauern. "Marktcheck" klärt auf.



Studiogast Thorsten Link, SWR-Verkehrsexperte



Der SWR-Verkehrsexperte gibt Antworten auf Fragen rund um das

Thema Parken. Wie kann es sein, dass Parkflächen die

Mindestanforderungen der Garagenverordnung nicht einhalten? Wer

haftet, wenn man in einem engen Parkhaus an einem Pfosten schrammt?

Außerdem klärt er darüber auf, ob man bei einem defekten

Parkautomaten kostenlos parken darf und gibt praktische Tipps.



Tipp der Woche - Paprika schnell und einfach schneiden



Das mühsame Entfernen von Kernen und weißen Scheidewände im

Inneren einer Paprika soll mit einer Methode aus dem Internet

einfacher gehen. "Marktcheck" probiert es aus.



"Marktcheck"



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher-

und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert

die Sendung jeden Dienstag um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.

Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.



Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und die einzelnen

Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unter www.SWR.de/marktcheck zu

sehen.

Fotos bei www.ARD-foto.de.







Pressekontakt:

Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski(at)SWR.de



Original-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SWR - Südwestrundfunk versicherungsaerger-wenn-kunden-auf-ihrem-schaden-sitzen-bleiben-

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.11.2016 - 16:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1420836

Anzahl Zeichen: 4318

Kontakt-Informationen:

Firma: SWR - Südwestrundfunk versicherungsaerger-wenn-kunden-auf-ihrem-schaden-sitzen-bleiben-

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung