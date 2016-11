Nutrinia nimmt ersten Patienten in Phase-III-Studie auf

Geschützte orale Insulin-Formulierung ur Behandlung von

intestinaler Malabsorption bei Kleinkindern



Nutrinia, Ltd. (http://www.nutrinia.com) ("Nutrinia") nimmt den

ersten Patienten in seine FIT-04-Studie auf. Zur Behandlung von

Frühgeborenen mit intestinaler Malabsorption arbeitet Nutrinia

derzeit an der Entwicklung von NTRA-2112. Dabei handelt es sich um

eine neuartige Insulin-Formulierung, die lokal im Magen-Darm-Trakt

wirkt, um die Darmreifung zu beschleunigen. Die einzigartige

Formulierung eignet sich für den Einsatz auf neonatalen

Intensivstationen, da sie bei Raumtemperatur gelagert, mit den für

enterale Ernährung benötigten Geräten verwendet und problemlos mit

Muttermilch, Muttermilchersatz oder Kochsalzlösungen verabreicht

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161103/435864 )



Mit der FIT-04-Phase-III-Studie soll ein vollständiger

Zulassungsantrag für diese Indikation unterstützt werden. In der

multizentrischen, randomisierten und plazebokontrollierten

Doppelblindstudie wird die Wirksamkeit und Sicherheit von NTRA-2112

bei Frühgeborenen untersucht, die zwischen der 26. und 32.

Schwangerschaftswoche geboren wurden und parenterale Ernährung

erhalten. Der primäre Endpunkt ist der Zeitpunkt, an dem eine

vollständige enterale Ernährung durchgeführt werden kann. Der Studie,

an der 530 Patienten teilnehmen werden, steht Professor Hans van

Goudoever als oberster Forschungsleiter vor, der am akademischen

Medizinzentrum in Amsterdam tätig ist. Weitere Informationen finden

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02510560?term=nutrinia&rank=2



Miki Olshansky, CEO von Nutrinia: "Wir glauben, dass für NTRA-2112

und sein Potenzial, die Darmreifung bei dieser anfälligen

Patientengruppe zu beschleunigen, überzeugende Gründe sprechen.



Deshalb freuen wir uns, nun damit beginnen zu können, Patienten in

eine kontrollierte, recht groß angelegte Studie aufzunehmen, die

einer kleinen Population mit hohem medizinischen Bedarf dient."



Informationen zu intestinaler Malabsorption



Intestinale Malabsorption bei Frühgeborenen ist eine seltene

Erkrankung, die durch einen unterentwickelten Magen-Darm-Trakt

gekennzeichnet ist. Sie führt zur mangelhaften Aufnahme und zu

Unverträglichkeit der enteralen Ernährung, die für das allgemeine

Wachstum, die neurologische Entwicklung und die Entwicklung des

Magen-Darm-Trakts an sich notwendig ist. Diese Patienten sind bei der

Versorgung mit Flüssigkeit und Nahrung von parenteraler Ernährung

abhängig. Die Kombination eines schlecht funktionierenden

Magen-Darm-Trakts und die Abhängigkeit von parenteraler Ernährung

setzt diese empfindliche Patientenpopulation lebensbedrohlichen

Komplikationen aus, z. B. der nekrotisierenden Enterokolitis, und

beeinträchtigt langfristig die Gesundheit und die neurologische

Entwicklung. Der schnellere Umstieg auf die enterale Ernährung gehört

deshalb zu den wichtigsten Zielen für Frühgeborene auf neonatalen

Intensivstationen, die von intestinaler Malabsorption betroffen sind.



Informationen zu Nutrinia Ltd.



Nutrinia Ltd. ist ein klinisch forschendes

Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung geschützter

Insulin-Formulierungen in oraler Darreichungsform für das

Indikationsgebiet Magen/Darm bei Kleinkindern konzentriert. Insulin

trägt nachweislich zu einer rezeptorvermittelten Reaktion bei, die zu

Darmreife und -gewöhnung führt, was für Frühgeburten mit intestinaler

Malabsorption und Kleinkindern, die in ähnlicher Weise vom

Kurzdarmsyndrom betroffen sind, von großer Bedeutung ist. Für keine

dieser seltenen Erkrankungen gibt es bisher anerkannte Therapien.



Die einzigartige, lokal wirkende orale Insulin-Formulierung von

Nutrinia ist bei Raumtemperatur haltbar, löst sich schnell in

Kochsalzlösung, Muttermilchersatz oder Muttermilch auf und ist sowohl

für die orale Ernährung als auch Sondennahrung konzipiert. Das

Unternehmen konnte diese Studie mit Wirksamkeits- und

Unbedenklichkeitsstudien an Tieren und klinischen Studien am Menschen

stützen. Der Hauptsitz von Nutrinia befindet sich in Ramat Gan,

Israel. Seine US-Geschäftsstellen betreibt das Unternehmen in

Morristown, NJ.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nutrinia.com .



Nutrinia-Kontakt:



Miki Olshansky



info(at)nutrinia.com







+972-37262262



