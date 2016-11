Schweizer Kreuzfahrt-Blog wird zwei Jahre alt

Stiegers Kreuzfahrt Tipps jubilieren

Hans Stiegers Kreuzfahrt Blog feiert 2-jähriges Jubiläum

(firmenpresse) - Es ist soweit. Das Ratgeberportal "Stiegers Kreuzfahrt Tipps" wird zwei Jahre alt. Der seit 3. November 2014 unterhaltene Blog führt Interessenten, Liebhaber und Profis gleichermaßen täglich in die neuesten Ereignisse und Entwicklungen der Kreuzfahrtbranche ein und wirft einen Blick auf alles, was mit Kreuzfahrtschiffen, Flusskreuzfahrten, Häfen und Reedereien zu tun hat. Mit monatlich rund 10000 Lesern und 8500 Followern auf Facebook ist die Ratgeberseite der größte Kreuzfahrt-Blog in der Schweiz.

Während der letzten zwei Jahre wurden auf der Internetseite von Stiegers Kreuzfahrt Tipps 2243 Blogtexte hochgeladen, die sich mit vielfältigen Gebieten rund um das Thema Kreuzfahrt beschäftigen. Der Fokus liegt selbstverständlich darauf, Angebote zu Kreuzfahrten und reguläre Kreuzfahrttermine vorzustellen und Informationen über Rahmenbedingungen wie Fahrtpläne, Terminierung und Buchung zu verbreiten. Es wurden des Weiteren hilfreiche Details zu Sonderangeboten, Schnäppchen, Last Minute Deals und Frühbucher-Rabatte gesammelt und veröffentlicht.

66 neue Kreuzfahrtschiffe in Planung

Die Seite ist in einem ständigen Wachstum begriffen und hat soeben erst einen neuen Meilenstein erreicht. Mit 200730 Seitenaufrufen von rund 85000 Nutzern in den letzten 12 Monaten konnte das Ergebnis des Premierenjahres deutlich übertroffen werden.

Auch in Zukunft wird es viel zu berichten geben. Die Begeisterung für Schiffe, und Kreuzfahrtschiffe im Besonderen, nimmt deutlich zu. Im Jahre 2015 hat mit 6,6 Millionen Europäern eine neue Rekordzahl von Passagieren an Kreuzfahrten teilgenommen. Der Anstieg der Passagiere auf Kreuzfahrten liegt bei 200000 neuen Passagieren, das entspricht einem Wachstum von 3 Prozent im Vergleich zum Jahr 2014.

Für die nächsten zehn Jahre ist sogar die Inbetriebnahme von 66 neuen Kreuzfahrtschiffen in Planung. Im Ganzen werden 207654 neue Betten erwartet, die den Passagieren zur Verfügung stehen. Die Kreuzfahrtbranche bleibt demnach ein wichtiger Teil des weltweiten Tourismus und ist darüber hinaus noch immer im steilen Aufstieg begriffen.

Stiegers Kreuzfahrt-Tipps wird sich außerdem in den folgenden Jahren noch intensiver mit dem aufstrebenden Sektor der Flusskreuzfahrten befassen. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten können traumhafte Strecken von Kreuzfahrtschiffen befahren werden, die bis vor kurzem nur kleineren Booten und Lastschiffen offenstanden.

Information und Unterhaltung mit Stiegers Kreuzfahrt-Tipps

Das Ratgeberportal Stiegers Kreuzfahrt-Tipps ist ein informativer Blog mit einer Vorliebe für Schiffe und Kreuzfahrtschiffe aller Art. Im Mittelpunkt der Arbeit steht jedoch ein hoher Informationsgehalt für Kreuzfahrtbegeisterte und solche, die es werden wollen.

Die Kreuzfahrtbranche boomt und wächst unaufhörlich. Die Angebote zum Thema Kreuzfahrten sind kaum zu übersehen. Alleine das Unternehmen AIDA geht von mindestens 3 Millionen Passagieren bis zum Jahr 2020 aus. Aus diesem Grund nimmt sich das Ratgeberportal Stiegers Kreuzfahrt-Tipps der Sichtung und dem Vergleich von Kreuzfahrtreisen an, damit Kreuzfahrtenneulinge und Erfahrene den optimalen Urlaub buchen können.

Um auch unter der Woche beschäftigte Interessenten mit Neuigkeiten zu Kreuzfahrten und zugehörigen Themen zu versorgen, bietet das Online-Portal einen kostenlosen Newsletter für Abonnenten an, der immer sonntags erscheint und auf alle wichtigen Informationen der vergangenen Woche zurückblickt.

Der Profi beim Thema Kreuzfahrten und allem, was dazugehört

Das zweijährige Jubiläum konnte am 3. November 2016 gefeiert werden, aber die Aufgabe ist noch lange nicht beendet. Stiegers, Kreuzfahrt Tipps, der beliebteste Blog zum Thema Kreuzfahrten in der Schweiz, hat noch viel vor und blickt mit viel Zuversicht in die Zukunft. Neue Projekte stehen an, alte Stärken sollen bewahrt werden. Das Ratgeberportal geht nun in sein drittes Jahr und schickt sich an, den Titel als gefragtester Dienstleister auf dem Gebiet der Kreuzfahrteninformation zu verteidigen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.blog-kreuzfahrt.ch/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Stiegers Kreuzfahrt Tipps informiert in seinem Blog täglich über aktuelle News von Kreuzfahrten, Reedereien, Häfen und gibt Tipps und Tricks für erfahrene Kreuzfahrer, wie auch Kreuzfahrt-Neulinge.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Stiegers Kreuzfahrt Tipps

PresseKontakt / Agentur:

Stiegers Kreuzfahrt Tipps

Hans Stieger

Bahnhofstrasse 239

4332 Stein

kreuzfahrt(at)bluewin.ch

0041793595123

www.blog-kreuzfahrt.ch



Datum: 04.11.2016 - 17:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1420844

Anzahl Zeichen: 4377

Kontakt-Informationen:

Firma: Stiegers Kreuzfahrt Tipps

Ansprechpartner: Hans Stieger

Stadt: Stein

Telefon: 0041793595123





Diese Pressemitteilung wurde bisher 77 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung