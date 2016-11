Buch "Autoimmune Gedankenwelt"

In diesem Buch wird die Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose und begleitende Bereiche wie Familie, Kinder etc. thematisiert.

90596

(firmenpresse) - Von der Diagnose ab, wird etwa die Familie, Partnerschaft, Kinder und andere begleitende Bereiche in diesem Buch thematisiert.

Dieses Buch soll dazu dienen, Erkrankten und Angehörigen die Angst und Ungewissheit zu nehmen.



Multiple Sklerose ist nicht das Ende, man ist zwar unheilbar krank aber nicht weniger wert.

Man ist in der Lage, sich und seine Denkweise positiv zu verändern, weshalb es einen neuen Anfang bedeuten kann. Der Beginn von etwas, was wir selbst zu erschaffen fähig sind.



Die Vita des Autors ist auf Google plus und auch auf Facebook zu finden.



Buchdaten:

AUTOIMMUNE GEDANKENWELT

Autor: Mark Knietsch

Verlag: Books on Demand

eBook – € 4,49 (Kindle)

Paperback – 112 Seiten – € 9,99

ISBN 978-3-7412-4171-0

Autor und Schriftsteller Mark Knietsch

www.autor-mark-knietsch.jimdo.com

www.facebook.com/gedankenzums1



Mark Knietsch

Autor und Schriftsteller



markknietsch1(at)gmail.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://autor-mark-knietsch.jimdo.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

Autor Mark Knietsch

Leseranfragen:

Autor und Schriftsteller

Mark Knietsch



Kontakt:



m-knietsch(at)t-online.de

Datum: 04.11.2016 - 17:38

Sprache: Deutsch

News-ID 1420849

Anzahl Zeichen: 1172

Kontakt-Informationen:

Firma: Autor Mark Knietsch

Ansprechpartner: Mark Knietsch

Stadt: Schwanstetten

Telefon: 01772662594



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 04.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 77 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung