Aachener Nachrichten: Spinnen die Amerikaner? - Was wir in Europa aus dem US-Wahlkampf lernen können. Ein Kommentar von Joachim Zinsen

(ots) - Ja spinnen die denn, die Amerikaner? Wenige Tage

vor der US-Präsidentenwahl liegt Donald Trump in allen Umfragen bei

weit über 40 Prozent. Manche sehen ihn sogar schon kurz vor dem

Weißen Haus. Der rüde, narzistische Egomane, der mit rassistischen

und chauvinistischen Sprüchen um sich wirft, hat tatsächlich Chancen,

zum mächtigsten Mann der Welt aufzusteigen. In Europa schütteln wir

verschreckt die Köpfe und rätseln: Wie konnte es nur soweit kommen?



Zunächst: Auf ein allzu hohes Ross sollten wir uns nicht setzen.

Auch in Europa reüssieren derzeit Sumpfblüten wie Marine Le Pen,

Geert Wilders, Heinz-Christian Strache oder deren deutsche Kollegen

von der AfD. Sie sind politisch nicht nur ähnlich gestrickt wie

Trump. Ihr Erfolg hat auch ähnliche Gründe. Auch sie profitieren von

einer tiefen Verunsicherung vieler Menschen und der offenbaren

Unfähigkeit weiter Teile des etablierten politischen Betriebs, auf

soziale (Abstiegs-)Ängste positive, vor allem aber glaubwürdige

Antworten zu geben.



In den USA macht sich das exemplarisch an der Person Hillary

Clinton fest. Natürlich ist sie im Vergleich zu Trump das bei weitem

kleinere Übel. Aber der Glaube, dass sich die Demokratin im

Zweifelsfall gegen die Interessen des großen Geldes stellt und sich

für die Belange der einfachen Bürger einsetzt, ist gerade in der

abgehängten weißen Unterschicht und in Teilen der Mittelschicht

extrem schwach ausgeprägt. Wenn Clinton scheitern sollte, dann

verdankt sie das diesem Manko.



Dabei hatten die Demokraten mit Bernie Sanders durchaus einen

Präsidentschaftsbewerber, der in der Bevölkerung beliebter war als

Clinton. Bis zum Ende seiner Kandidatur lag er in allen Umfragen

deutlicher vor Trump als seine Konkurrentin. Der linke Sozialdemokrat

war ein Mann, der nicht nur die Jugend begeisterte, sondern auch bei



Wählern punkten konnte, die jetzt Trump und seinen kruden Botschaften

hinterherlaufen. Sanders sprach soziale Probleme an, verkörperte

einen neuen Aufbruch. Und zwar glaubhaft. Dass er letztlich bei den

Vorwahlen auch an miesen Tricks des demokratischen

Partei-Establishments scheiterte, das mit aller Macht Clinton zur

Kandidatin küren wollte, droht sich nun zu rächen.



Doch hätte, hätte ... Fahrradkette! Clinton ist nun mal Kandidatin

der Demokraten und man kann ihr nur die Daumen drücken, dass sie

Trump verhindert. Allerdings sollten wir in Europa Lehren aus den

Entwicklungen in den USA ziehen. Auch hier stehen wir nämlich vor der

Frage: Gelingt es, die Ängste vieler Menschen - egal ob sie nun

gerechtfertigt, überzogen oder eingebildet sind - durch ein

emanzipatorisches, menschenfreundliches und auf soziale Gerechtigkeit

basierendes politisches Projekt aufzufangen? Oder überlassen wir die

wachsende Zahl wütender Bürger rechten, menschenfeindlichen und zu

autoritären Vorstellungen neigenden Demagogen à la Trump?



Die Antwort hat vor allem die politische Linke zu geben. In

Deutschland muss sie eine Alternative zum Schlafwagen-Kurs von Angela

Merkel aufbauen, der immer öfter Überdruss erzeugt. Dass bei SPD,

Linken und Grünen trotz des medialen Gegenwinds inzwischen verschärft

über ein gemeinsames Dreierbündnis nachgedacht wird, ist ein Schritt

in diese Richtung. Allerdings muss solch ein Bündnis nicht nur mit

einem Programm unterlegt werden. Es braucht auch einen

Kanzlerkandidaten, der das Projekt glaubhaft verkörpert - ähnlich wie

Sanders. Gelingt das nicht, laufen wir Gefahr, dass es in Europa und

auch in Deutschland bald vergleichbare Alarmschreie gibt, wie heute

aus den USA: Trump ante portas!







Pressekontakt:

Aachener Nachrichten

Redaktion Aachener Nachrichten

Telefon: 0241 5101-388

an-blattmacher(at)zeitungsverlag-aachen.de



Original-Content von: Aachener Nachrichten, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Aachener Nachrichten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.11.2016 - 17:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1420854

Anzahl Zeichen: 4239

Kontakt-Informationen:

Firma: Aachener Nachrichten

Stadt: Aachen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 51 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung