Frankfurter Rundschau: Auf dem Weg in die Diktatur

(ots) - Im Ausnahmezustand schreitet der Bruch der

Türkei mit Demokratie und Recht schnell voran. Unter dem Deckmantel

des Antiterrorkampfes führt Erdogan das Land seit dem gescheiterten

Staatsstreich in Richtung Diktatur. Die Türkei wird nicht sicherer

oder ruhiger, im Gegenteil. Deutschland kann all dem nur ohnmächtig

zusehen. Es hat sich durch kurzsichtige Politik fast aller

Einflussmöglichkeiten beraubt. Der türkische EU-Beitritt scheint

mittlerweile undenkbar, der Flüchtlingsdeal macht die EU erpressbar.

Russland ist für Ankara Vorbild und Partner. Der Westen steht vor dem

Scherbenhaufen der Türkei-Politik. Entsprechend beredt ist das

"besorgte" Schweigen der Europäer. Dass die Empörung über die

Verhaftung gewählter Oppositioneller etwas ändert, ist

unwahrscheinlich. Es ist nicht damit zu rechnen, dass Erdogan sich

vom eingeschlagenen Kurs abbringen lässt. Umso wichtiger ist es, jene

zu unterstützen, die sich für Demokratie und Rechtsstaat in der

Türkei einsetzen.







