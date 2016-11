neues deutschland: Ankara auf totalitärem Kurs

(ots) - Ist die Türkei schon eine Diktatur oder noch auf

dem besten Wege dahin? Die Festnahmen von zahlreichen Abgeordneten

der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP unter fadenscheinigen

Vorwürfen sind ein weiterer Beleg dafür, dass Präsident Recep Tayyip

Erdogan rücksichtslos die Türkei für seine absolutistischen

Machtansprüche umbaut. Rektoren der Universitäten werden künftig

nicht mehr gewählt, sondern direkt durch Erdogan ernannt. Die offen

nach dem Putschversuch von Teilen der Armee am 15. Juli verkündeten

»weitreichenden Säuberungen« kosteten schon 100 000 Richter,

Staatsanwälte, Lehrer, Polizisten und andere Beschäftigte des

öffentlichen Dienstes ihren Job. Erdogan hat den unmittelbar nach dem

Putschversuch verhängten Ausnahmezustand bis Januar verlängert, denn

gut Diktatur will Weile haben. Bisher ist sich Erdogan offenbar

sicher, dass ihm niemand in den Arm fällt. Ohne Einbindung des

NATO-Mitglieds Türkei lässt sich weder der IS eindämmen noch die

Flüchtlingsintegration bewältigen, denn dass sich die EU auf eine

solidarische Lösung verständigt, ist leider auszuschließen. Die

Bundesregierung steckt in der Zwickmühle: Am Flüchtlingsdeal mit der

Türkei will sie nicht rühren; Erdogans Treiben weiter tatenlos

zuzusehen, ist peinlich. Wenn der Bundestag in der kommenden Woche

das Mandat für die Bundeswehr in Incirlik verlängern sollte, wäre

dies der endgültige Offenbarungseid. Erdogan scheint damit zu

rechnen.







