Henry London loves Glam Nights

“Whether you're a brother or whether you're a mother,

You're stayin' alive, stayin' alive.

Feel the city breakin' and everybody shakin', people,

Stayin' alive, stayin' alive.”



In Saturday Night Fever bebte die Tanzfläche unter John Travolta und sein cooler Look brachte Frauenherzen zum Schmelzen. Auch heute gehört zum Ausgehen und Tanzen ein heißer Style. In der kommenden Saison sind unsere Partyoutfits vom schillernden 70ties Glam geprägt: die perfekte Bühne für die roségoldenen Uhren von Henry London mit irisierenden Farbdetails.



Finchely - Stratford - Hampstead - Harrow Kollektion

(firmenpresse) - Geheimnisvolles Violett, edles Petrol, goldenes Braun und samtiges Grau schimmern hinter dem Uhrglas und verleihen den Zeitmessern eine außergewöhnliche Optik, die durch das geflochtene Metallicarmband besonders funkelt. Mit ihrem auffälligen Design passen die Uhren perfekt zur extravaganten Fashion im 70er-Jahre-Stil. Mode aus glitzernden Pailletten und glänzendem Lamé machen zusammen mit den Zeitmessern die Nacht zum Tag.



Ab auf die Tanzfläche mit Henry London und hinein in das berühmte Londoner Nachtleben. Henry’s Geheimtipp ist die Lokalität OSLO, die im Stadtviertel Hackney mit ihrem Mix aus Restaurant und Nachtclub überzeugt. Gelegen in einem alten Bahnhofsgebäude lädt die Locomotive Disco mit Funk- und Boogiesounds jeden Samstag zum Grooven ein – Let’s

dance!



OSLO

1A Amhurst Rd

London E8 1LL

Vereinigtes Königreich

www.oslohackney.com







http://www.henry-london.com



Über Henry London: Die Uhrenmarke wurde 2015 in Großbritannien gegründet – inspiriert von der unvergleichlichen Atmosphäre Londons und von ihren ungewöhnlichen Orten. Das britische Label weiß um die Faszination von zeitlosem Vintage-Design und hat dies für die Gegenwart neu interpretiert. Wie in London treffen auch bei Henry London verschiedene Welten aufeinander: Tradition und Moderne vereinen sich in den Zeitmessern der Uhrenmarke. Cool und kühn zugleich kreieren die Modelle einen individuellen Style – Find your own expression. Wear London your way.

