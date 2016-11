Wenn die Nase im australischen Rotwein-Glas stecken bleibt

Heartland Wines mit großen Weinen zum kleinen Preis

(LifePR) - Ein Rubinroter, violett reflektierender Blick im Glas avisiert, wie tief, wie fruchtig und nachhaltig der Heartland Stickleback Red 2013 vom Longhorn Creek www.goo.gl/Clz463 ist. In der Nase zieht der komplexe warme Duft der ausgereiften dunklen Johannisbeeren und Kirschen ein, die heimischen Gewürze, dunkle Schokolade und ein bemessener Hauch von Edelholz. Wow.

Ein australischer Tropfen mit feinem Schmelz, der sich vom Gaumen trennen will. Die würzigen und facettenreichen Aromen und die perfekt sanften Tannine machen den Rotwein zu einem Garant der Glückseligkeit.

Die Cuvée setzt sich zusammen aus 54% Cabernet Sauvignon, 37% Shiraz und 9% Dolcetto und die Trauben kommen aus Langhorne Creek und Limestone Coast, Südaustraliens Weinanbaugebieten. Ein Qualitätsprodukt der "Australia's Young Winemaker of the Year" 2014 mit überzeugendem Preis-Leistungsverhältnis.

www.xanthurus.de





Dies ist eine Pressemitteilung von

xanthurus GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.11.2016 - 16:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1420858

Anzahl Zeichen: 1093

Kontakt-Informationen:

Firma: xanthurus GmbH

Stadt: seldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 43 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung