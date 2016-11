Personalsuche per Plakatwerbung - mein-plakat vermittelt

Aussenwerbung als Vermittler für neue Mitarbeiter auf originelle und ansprechende Art

(PresseBox) - Ab sofort sollten sich unsere in der Region Oberschwaben beheimateten Leser der News-Artikel die Plakatflächen in der Umgebung etwas genauer ansehen. Das Team von mein-plakat.de durfte die Risstal Metzgerei nämlich bei Druck und Plakatierung ihrer neuen Plakatkampagne begleiten.

Die in der Region Oberschwaben bekannte und beliebte Risstal Metzgerei macht derzeit mit einer brandneuen Plakatkampagne effektiv auf sich aufmerksam. Wie die Leser unserer Artikel vielleicht bereits wissen, eignet sich Plakatwerbung nicht nur zur Imagepflege oder um die Verkaufszahlen für ein neues Produkt zu steigern. Nein, Plakatwerbung ist weitaus vielfältiger.

So eignen sich Plakatkampagnen beispielsweise auch hervorragend für Stellengesuche. Dieser Meinung war auch die Risstal Metzgerei.

Mithilfe von zwei attraktiven Plakatmotiven sucht das Unternehmen ab sofort Mitarbeiter in Verkauf und Produktion in diversen Filialen. Die Gestaltungen sind in den Hausfarben (rot und grau) der Metzgerei gehalten. Neben den großformatigen Bildern wartet eine große Headline in Großbuchstaben als Eyecatcher auf. Der humorvolle Unterton der Plakate schafft beim Betrachter Sympathie für das Unternehmen. Während das erste Plakat an eine bekannte Modelcasting-Show erinnert, wurde das zweite Plakat ähnlich einer Partneranzeige gestaltet. Wir finden: eine gelungene Plakatkampagne. Die Risstal Metzgerei sieht sich als heimatverbundenes Familienunternehmen mit Liebe zur Tradition. Die Leidenschaft gilt regionalen Fleisch- und Wurstspezialitäten aus und für Oberschwaben. Mit inzwischen neun Filialen von Biberach an der Riß über Bad Waldsee bis hin zu Weingarten konnte sich die Risstal Metzgerei, deren Gründung bereits 30 Jahre zurückliegt, erfolgreich am Markt etablieren.

In den Filialen Ingoldingen, Ochsenhausen und Bad Waldsee wird außerdem ein Mittagsmenü von Montag bis Freitag angeboten. Die jeweiligen Gerichte sind auf der Website der Risstal Metzgerei einsehbar. Dort finden sich außerdem auch wöchentlich wechselnde Angebote zu verschiedenen Fleisch- und Wurstprodukten. Darüber hinaus bietet die Risstal Metzgerei auch einen Partyservice für diverse Anlässe, wie z.B. Geburtstage, Tauffeiern, Konfirmationen, Kommunionen, Hochzeiten usw. an. Eine dazugehörige Produktübersicht gibt es als Download. Wir freuen uns über ein weiteres Beispiel, wie vielfältig Plakatwerbung sein kann. Wir können außerdem stolz berichten, dass wir in letzter Zeit immer mehr Anfragen von Privatpersonen erhalten. Dazu erzählen wir in einem der nächsten News-Artikel aber sicherlich



noch mehr.

Das Team von mein-plakat.de bedankt sich herzlich für die angenehme Zusammenarbeit und wünscht viel Erfolg bei den gelungenen Stellengesuchen.



mein-plakat.de ist ein Anbieter für die Buchung von Werbeflächen, Plakatwänden oder auch 18/1 Grossflächen.

Sie könnten online Plakate suchen, selektieren und gleich buchen.

Als langjähriges Unternehmen der Branche (out of home media) stehen Ihnen erfahrene Mitarbeiter und spezialisten zur Verfügung.

Wir sitzen in Biberach an der Riss, im schönen Oberschwaben.

Das liegt zwischen Ulm und Ravensburg. Dennoch arbeiten wir deutschlandweit.





